Na Slovensku potvrdili 73 nových prípadov omikronu. Sulík potvrdil, že sa karanténa skráti

Na Slovensku potvrdili 73 nových prípadov omikronu. Ide o dávky spred zhruba dvoch týždňov. Informoval o tom Denník N.

Doposiaľ je tak potvrdených 127 prípadov. V druhom januárovom týždni je podľa odhadov ministerstva zdravotníctva zastúpenie omikronu 30 %. Týždeň predtým to bolo 13 %. Oproti minulému týždňu stúpol počet infikovaných o 26 %. V priemere posledný týždeň za deň na covid zomrelo 67 ľudí, čo je rast o takmer 60 %.

Čísla jasne hovoria o nástupe ďalšej vlny

Podľa slov ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského tieto údaje indikujú nástup ďalšej vlny pandémie ochorenia COVID-19. Tento vývoj podľa riaditeľa Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR Mateja Mišíka potvrdzuje aj dianie v okolitých krajinách. V Rakúsku, Českej republike aj Maďarsku stúpa počet nových prípadov koronavírusovej infekcie.

Mišík zároveň skonštatoval, že rezort zaznamenal nárast pozitivity pri PCR aj antigénových testoch. Až 15 okresov zaznamenalo viac ako 50-percentný nárast v súvislosti so sedemdňovou incidenciou. Celkovo 48 okresov narástlo o viac ako 10 %.

Počet pacientov v nemocniciach stále klesá, rovnako to platí aj pre napojenia na umelú pľúcnu ventiláciu. Aktuálne do nemocníc prijímame približne 100 ľudí denne, z ktorých 80 % tvoria nezaočkované osoby. „Za mesiac sme prijali 3 854 neočkovaných, kým prijatých očkovaných bolo 1 015,” uviedlo ministerstvo. Znižuje sa aj počet výjazdov vozidiel záchrannej zdravotnej služby, a to vo všetkých okresoch.

Oproti minulému týždňu však stúpol priemerný denný počet obetí. Čo sa týka očkovania, v minulom týždni bolo podaných 100-tisíc posilňovacích dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Celkovo už tretiu dávku dostalo 1,26 milióna Slovákov. Zároveň 6 z 10 dospelých ľudí je už zaočkovaných aspoň prvou dávkou.

Skrátenie karantény

Skrátenie karantény bude podľa všetkého realitou aj na Slovensku. Po stredajšom rokovaní vlády to potvrdil minister hospodárstva Richard Sulík.

„K skráteniu dôjde určite,” skonštatoval. On sám pritom dúfa, že povinná karanténa sa skráti na päť dní v prípade očkovaných i neočkovaných ľudí. Aktuálne je to 10 dní. „To skrátenie pôjde do vyhlášky. Veľmi dúfam, že sa tam dostane číslo 5,” vyhlásil minister.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský však povedal, že dĺžka karantény sa bude skracovať až vtedy, ak začnú vypadávať skupiny zamestnancov. Ak by bola situácia ešte horšia, môže sa skrátiť viac u očkovaných ako u neočkovaných. Tento týždeň ale k skráteniu karantény nedôjde.