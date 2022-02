Na Slovensko prichádza predjarie: Teploty budú atakovať +15 °C, zima však ešte nepovedala posledné slovo

Aj keď sme ešte stále v prvej polovici februára, mnohí by boli najradšej, kebyže už dorazí jar. V najbližších dňoch sa tak stane, aj keď len v niektorých oblastiach Slovenska, informuje portál iMeteo.sk.

Už v priebehu včerajšieho dňa našim územím postupoval teplý front, pričom diať sa tak bude dnes. Do alpskej oblasti začne navyše od juhozápadu zasahovať tlaková níž.

Práve po jej okraji k nám bude od západu až severozápadu prúdiť teplý vzduch. Ten prechodne zdvihne teploty pomerne vysoko.

Už v stredu pri zamračenej oblohe do +15 °C

Streda prinesie na Slovensko veľkú, v priebehu dňa lokálne aj zmenšenú oblačnosť. A to najmä na juhu.

Najmä na severe a východe treba počítať s mrholením alebo slabým dažďom. Vo vysokých polohách bude snežiť.

Ojedinele sa bude tvoriť hmla a rovnako tak aj poľadovica. Na cestách preto jazdite opatrne.

V našej oblasti sa však oteplí. Už v týchto chvíľach začína nad naše územie od severozápadu zatekať veľmi teplý vzduch, ktorý sa výrazne prejaví aj na horách.

Už spomínaný teplý vzduch sa postará o to, že teploty budú stúpať pomerne vysoko. Na väčšine územia to bude od +2 °C do +8 °C. Avšak na juhu stredného Slovenska a na západe vystúpi teplota od +8 °C do +14 °C.

Podobne teplo bude aj vo štvrtok

Teplý vzduch bude počasie u nás ovplyvňovať aj vo štvrtok. Oproti strede sa však dočkáme pri jasnej až polojasnej oblohe viac slnečných lúčov. Len na severe a východe bude oblačnosti viac.

Teploty aj v tento deň vystúpia zväčša od +3 °C do +8 °C. Na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji od +9 °C do +14 °C.

Zima ešte nepovedala posledné slovo

Aj keď by sa mohlo zdať, že zima je už na konci, nie je to pravda. Už v piatok maximálne teploty vystúpia „len“ do +10 °C.

Víkend prinesie ďalšie ochladenie. V noci budú teploty klesať k -15 °C a na severe bude treba počítať s celodenným mrazom.