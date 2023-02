Na Slnku došlo k erupcii X: Vďaka silnej solárnej búrke môže byť polárna žiara viditeľná aj u nás

Tento piatok došlo na Slnku k silnej erupcii triedy X2.2., ktorá trvala 1 hodinu 12 minút, pričom svoj vrchol dosiahla 48 minút od začiatku erupcie, informuje portál iMeteo.sk.

Erupcia spôsobila dočasné výpadky rádiového signálu na Slnkom osvetlenej strane Zeme − nad Amerikou.

Na Slnku došlo k silnej erupcii, ktorá bola klasifikovaná ako trieda X. Prúd nabitých častíc, ktorý Slnko pri tejto erupcii vyprodukovalo, teraz mieri k Zemi a čoskoro spôsobí geomagnetickú búrku.

„Pri tejto erupcii Slnko vypustilo do vesmíru prúd nabitých častíc, ktoré teraz smerujú k Zemi rýchlosťou vyše 1 milióna kilometrov za hodinu,“ píše portál.

„K našej planéte by tieto nabité častice mali doraziť v pondelok, čo pri interakcii s magnetosférou Zeme vyvolajú geomagnetickú búrku. Odborníci z NOAA predpovedajú slabšiu geomagnetickú búrku triedy G1, no odborníci z NASA avizujú, že by mohlo ísť o geomagnetickú búrku triedy G2 alebo až G3,“ vysvetľuje.

Polárna žiara viditeľná aj na Slovensku

„Ak by došlo ku geomagnetickej búrke G3, ako avizuje NASA, polárne žiary by mohli byť viditeľné od 50° zemepisnej šírky, čo je rovnobežka prechádzajúca Českom či južným Poľskom,“ informuje portál iMeteo.

„Preto je dokonca možné, že polárna žiara bude viditeľná aj zo severného Slovenska, najmä Tatier, prípadne slabo viditeľná z iných lokalít Slovenska,“ dodáva.