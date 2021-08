Na Sicílii bolo 48,8 stupňov. V Európe namerali najvyšší teplotný rekord v histórii, horúčavy majú aj obete

Najvyššiu teplotu, aká bola dosiaľ v Európe zaznamenaná, namerali v stredu na meteorologickej stanici pri Syrakúzach na talianskom ostrove Sicília. Nový – dosiaľ oficiálne nepotvrdený – teplotný rekord má hodnotu 48,8 stupňa Celzia, uviedol na Twitteri Manuel Oberhuber, meteorológ rakúskej verejnoprávnej televízie ORF.

Oberhuber podľa vlastných slov telefonoval s technikmi v Syrakúzach, aby mu potvrdili výsledky meraní. Ako uviedli, “nie je dôvod o meraní pochybovať”. Spomínaná stanica patrí do siete staníc Sicílskej agrometeorologickej informačnej služby (SIAS).

Today has provisionally seen the highest #temperature ever recorded in #Italy 🌡️ ⚠️

SIAS have confirmed that Siracusa in #Sicily reached 48.8ºC earlier this afternoon and if verified by @WMO, it will become a new European temperature record 📈 pic.twitter.com/0L8Af2lp6r

— Met Office (@metoffice) August 11, 2021