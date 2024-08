Na severe Slovenska už rastie nové obchodné centrum, prinesie známe značky. Okrem predajní chystá aj niečo iné

Súčasná doba stále praje aj mnohým kamenným predajniam, čoho dôkazom je rozvoj rôznych nákupných centier či obchodných domov. Neplatí to iba pre najväčšie slovenské mestá, nakoľko sa nové projekty realizujú aj v menších regiónoch, čoho dôkazom je mestečko Tvrdošín. Práve tam má vyrásť nová obchodná zóna, informuje o tom portál MY Orava.

Podľa dostupných správ sa s prácami začalo už približne pred mesiacom v lokalite Krásna Hôrka, kde v súčasnosti predajňu prevádzkuje Kaufland. Na základe predloženého zámeru vyplýva, že v Tvrdošíne by mohlo nájsť domov až 5 nových obchodníkov. „V priestoroch sa majú predávať domáce potreby, elektronika, obuv, športové potreby, drogistický tovar aj hračky,“ uvádza MY Orava.

Jednopodlažná budova sa bude rozprestierať na ploche väčšej ako 2-tisíc metrov štvorcových, pričom približne rovnakú rozlohu bude mať aj prislúchajúce parkovisko. Investor sa navyše zaviazal, že okolo obchodného centra vysadí aj zeleň. Predbežné odhady hovoria o piatich zamestnancoch v každej novej prevádzke a zaujímavosťou je, že spolu s obchodnými priestormi vyrastie aj bezdotyková samoobslužná autoumyváreň.

Náklady na výstavbu budú približne 1,5 milióna eur, no táto suma sa ešte môže meniť. Celý projekt mal byť realizovaný už v roku 2022, no pôvodná vízia sa oddialila o 2 roky. Ako ďalej regionálny portál uvádza, zatiaľ sa hovorí o dvoch známych nájomcoch, ktorí by sa mohli do nových priestorov nasťahovať. Tým prvým je sieť drogérií dm drogerie markt, druhým reťazec s oblečením Sinsay.

„Každý podobný zámer pritiahne do mesta viac ľudí a zvyšuje jeho atraktivitu, takže ja som určite za,“ povedal na margo projektu primátor mesta Ivan Šaško.