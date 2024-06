Na počasie si dnes dajte pozor, udrie u nás ďalšia vlna búrok. Na tomto mieste bude situácia najhoršia

Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše. Bude slnečno, miestami aj búrky. Teploty sa budú pohybovať v rozmedzí 26 až 31 °C, na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 19 až 16 a najvyššie denné 28 až 31 °C.

Víkend bude pokojný

Práve po okraji tlakovej níže sa do našej oblasti dostáva teplejší, no vlhší vzduch, hovorí iMeteo. Ten sa počas dňa labilizuje a začnú sa tvoriť búrky. Dnes by však malo ísť o poslednú vlnu búrok a víkend by mal byť následne pokojný. Prvé búrky dnes vzniknú najmä predpoludním.

„Opäť sa dnes budú tvoriť početné búrkové bunky, ktoré by sa nemali viazať do väčších zhlukov. Pôjde preto o neorganizované búrky. Najnebezpečnejším sprievodným javom by mali byť prívalové zrážky, ktoré hrozia predovšetkým pri tom, ak sa búrková bunka stane statickou,“ píše iMeteo

Najviac búrok by dnes malo byť v oblasti stredného Slovenska, treba však s nimi rátať na celom území našej krajiny. „Búrky nie sú vylúčené ani na západnom Slovensku, no ich početnosť a intenzita bude v porovnaní s ostatnými oblasťami Slovenska výrazne nižšia,“ dodáva portál.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zároveň vydal výstrahu, ktorá platí od piatkového poludnia až do polnoci. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za pol hodinu, nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.