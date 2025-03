Na pláži sa objavila záhadná žltá pena: Surfisti z nej ochoreli, nemohli dýchať. Zabila ryby aj chobotnice

Na plážach Waitpinga a Parsons Beach v Južnej Austrálii sa objavila tajomná pena, ktorá sa spája s ochorením viac ako stovky surfistov a úhynom morských živočíchov vrátane listnatých morských drakov, rýb a chobotníc.

Ako informuje The Guardian, miestne zdravotné úrady zatvorili spomenuté pláže, ktoré sa nachádzajú približne 80 kilometrov južne od Adelaide. Podľa odborníkov môže byť príčinou peny mikroriasový kvet, ktorý vznikol v dôsledku horúcich teplôt a pokojnej hladiny mora.

Surfisti hlásili rozmazané videnie, svrbenie očí, kašeľ a dýchacie problémy. „Pláž je pokrytá hustou, žltkastou penou s prímesou zeleného slizkého nánosu,“ opísal situáciu miestny surfista Anthony Rowland.

Rowland zverejnil na internete fotografie uhynutých morských tvorov vyplavených na pláž, vrátane listnatých morských drakov, ktoré patria medzi blízkych príbuzných morských koníkov. „Je tu viditeľný dôkaz, že sa vo vode deje niečo neobvyklé,“ uviedol. Na fotografiách vidieť penu prelievajúcu sa cez skaly a vytvárajúcu farebné čiary v piesku.

„Niektoré bubliny v pene majú dúhový efekt,“ dodal Rowland. Po kúpaní v mori cez víkend u neho nastala silná reakcia. „Mal som strašne drsný hlas a pôsobilo to, akoby som vdýchol silný čistiaci prostriedok, napríklad na umývanie kuchynskej výlevky. Udrelo mi to do hrdla,“ opísal svoju skúsenosť.

Reakcia na jeho príspevok bola „absolútne ohromujúca“. S pomocou iných surfisti zistil, že zdravotné komplikácie postihli viac ako 100 ľudí. Obáva sa, že znečistenie sa šíri aj na ďalšie pláže na Fleurieu Peninsula. „Za posledných 24 hodí boli nájdené mŕtve ryby pozdĺž Victor Harbor, Middleton a Encounter Bay. Zaznamenali sme taktiež uhynuté chobotnice v oblasti Middleton,“ povedal.

