Na oblohe pred pár dňami explodovala hviezda. Jej jasnú žiaru je možné pozorovať aj u nás

Ak radi sledujete nočnú oblohu, mali by ste svoj zrak zamieriť do súhvezdia Kasiopeja. Ideálne by mal byť váš zrak podporený ďalekohľadom, avšak stačí úplne základný. Obyvatelia štátov na severnej pologuli tak môžu sledovať viditeľnú žiaru produkovanú explóziou z hviezdy, ktorá sa stala novou.

Zaznamenaná iba prednedávnom

Prvýkrát boli tieto zmeny v súhvezdí zachytené 18. marca 2021 amatérskym astronómom Yujim Nakamurom z Japonska. Na snímkach zachytených 135-milimetrovým objektívom a 15-sekundovou expozíciou bola zachytená viditeľná žiara o jasnosti 9,6 mag. Tá sa tam ešte niekoľko dní predtým nenachádzala, uvádza portál Science Alert.

Objav okamžite nahlásil Národnému astronomickému observatóriu v Japonsku a tí sa okamžite pustili do zisťovania, o čo vlastne ide. Pomocou teleskopu na Kjótskej univerzite uskutočňovali spektroskopické pozorovania a tie potvrdili, že ide o zrod novy, ktorý vzniká hviezdnou explóziou a získala pomenovanie V1405 Cas.

Binárne hviezdy

Ide o novu, ktorá je tvorená výbuchom na povrchu bieleho trpaslíka, ktorý sa nachádza v binárnom spojení s ďalšou hviezdou. Obidve hviezdy krúžia okolo seba a malý hmotný biely trpaslík odsáva vodík zo svojho väčšieho, no menej hmotného spoločníka.

⚫ Nova Cassiopeiae 2021, designada V1405 Cas, brilhou em torno de 8 em 21 de março de 2021. Está localizada em uma região rica do oeste de Cassiopeia. 🔭 Vou já explicar cada imagem. 🚀

Então acompanha os próximos posto. Dennis di Cicco / Sean Walker MDW Sky Survey pic.twitter.com/iAOcdAfeDZ — Anderson ( Universo TV ) (@universo_Tv_) March 22, 2021

Vodík končiaci v atmosfére menšej hviezdy sa zohrieva až do doby, keď na povrchu nastane jadrová fúzia a uvoľní sa veľké množstvo energie. Obe hviezdy tento jav prežijú a budú ďalej pokračovať vo svojom binárnom spojení.

Český kandidát

Momentálne nie je jasné, ktorá hviezda sa stala novou, ale je tu veľký kandidát označený ako CzeV3217, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti približne 5 500 svetelných rokov od slnečnej sústavy. Označenie “Cze”, ktoré evokuje Českú republiku, nie je náhodné. Ako píše astro.cz, geometrickú premennú hviezdu objavil český pozorovateľ Zbyněk Henzl z Lounska, ktorý ju zapísal do českého katalógu premenných hviezd.

Nova Cassiopeiae 2021 (PNV J23244760+6111140)=V1405 Cas Mag 8.0.

Taken by Odd Trondal on March 20, 2021 @ Oslo. Time: 18:14UT 2021-03-20 .

Exp. 7 x 5 sec Telescope 0.254m f/6.34 with ST-10XME CCD Binning 2×2 1.51”/pix

Odd Trondal Obs.code 238 (Uranium). Oslo Norway. pic.twitter.com/uWzqjajM9U — mizuho kai (@mizuho73700856) March 21, 2021

Musia byť však uskutočnené ďalšie pozorovania, aby sa potvrdilo, že zdrojom je skutočne CzeV3217.

Keďže udalosti hviezdnych explózií sú nepredvídateľné, dejú sa rýchlo a nie vždy sa dajú zachytiť, je objav V1405 Cas mimoriadne zaujímavý. Ak by ste chceli novu pozorovať, tak podľa astro.cz sa nachádza z večera 30° nad severoseverozápadným obzorom. Okolo polnoci je 20° nad severom. Súradnice novy sú: 23 24 47.741 +61 11 14.82.