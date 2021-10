Na Netflix dorazil nový juhokórejský seriál, má veľký úspech. Niektorí hovoria, že ide o druhý Squid Game

Popularita Squid Game ani niekoľko týždňov po premiére neutícha. Streamovacia služba Netflix teraz k tomu navyše uviedla na svojej platforme aj ďalší juhokórejský seriál, ktorý mnohí opisujú ako ďalšiu seriálovú závislosť. Zopakuje sa podobný scenár ako pri najsledovanejšom seriáli z rovnakej krajiny?

To je, samozrejme, ešte ťažko predpovedať, aj keď novinka s názvom My Name si popularitu v niektorých krajinách postupne získava. V Top 10 medzi najsledovanejšími novinkami sa nachádza na treťom mieste v celosvetovom meradle, medzi slovenskými predplatiteľmi je v sledovanosti aktuálne na 8. mieste.

Novinka z prostredia juhokórejského podsvetia

Zdá sa teda, že Južná Kórea so svojimi seriálmi bude celkom schopným konkurentom voči americkej produkcii, minimálne čo sa noviniek na Netflixe týka. 8-dielny seriál s názvom My Name si totiž postupne razí cestu na vrchol, a to aj napriek tomu, že žánrovo ide o celkom iný seriál. Jeho tvorca však všetkých divákov ubezpečil, že akonáhle sa do jeho sledovania pustíte, už nebudete vedieť prestať. A zhodujú sa na tom aj diváci z ostatných kútov sveta.

Netflix svoju seriálovú novinku opisuje ako „akčnú noir sériu“ plnú napätia a temnej atmosféry. Hlavnou hrdinkou je mladá žena, ktorej pred jej vlastnými očami zavraždia otca. Po tejto udalosti sa rozhodne opustiť svoj doterajší život a pridá sa na stranu kriminálnikov. Sleduje tým len jednu vec – chce sa infiltrovať do mafiánskeho podsvetia a takýmto spôsobom sa v utajení dostať do radov polície, aby našla a zničila toho, kto jej otca zabil.

V hlavnej úlohe seriálu, ktorého režisérom je Kim Jin-min (stál napríklad za projektom Extracurricular), hviezdi mladučká herečka Han So-hee (vidieť sme ju mohli v Nevertheless). Sekundujú jej Park Hee-soon (Beautiful World) a Ahn Bo-hyun (Itaewon Class).

Kritikom aj divákom sa seriál zapáčil

My Name, aj keď žánrovo a príbehovo ide o úplne odlišný juhokórejský produkt, mnohí opisujú ako následníka multiúspešného Squid Game. Za pár dní od uvedenia si táto novinka stihla získať divákov i kritikov aj u nás. Aktuálne má tento seriál, s tunajším distribučným názvom Modrá až na kosť, na webe ČSFD hodnotenia 82 %. Podobne pozitívne ho hodnotia aj používatelia webu Rotten Tomatotes, kde mu svieti divácka obľuba vo výške 100 %.

Pokiaľ ste sa teda nevedeli odtrhnúť od Squid Game a hľadáte ďalšieho adepta na seriál roka z Južnej Kórei, pozrite si aj novinku My Name. Na Netflixe ju nájdete aj českými titulkami. Snáď sa ale v tomto prípade nebude opakovať problém s prekladom, ktorý pri Squid Game nebol až tak úplne presný. To sa ale zrejme dozvieme až neskôr, ak sa aj táto juhokórejská novinka stretne s podobnými úspechom.