Na muža sa usmialo neuveriteľné šťastie: Dvakrát po sebe vyhral v lotérii 10 miliónov, šokuje vás, ako teraz žije

Vyhrať v lotérii raz, je obrovské šťastie. To sa ale na muža usmialo rovno dvakrát. V priebehu 15 mesiacov totiž vyhral v lotérii dvakrát po 10 miliónov dolárov. Aj naďalej ale žije v rovnakom dome, nenechal, aby ho nečakané bohatstvo zmenilo.

Newyorčan vyhral v lotérii 10 miliónov dolárov už druhýkrát po sebe (dokopy viac ako 18,3 milióna eur) za niečo vyše roka, čo je zo štatistického hľadiska extrémne nepravdepodobné, informuje Business Insider. Jeho susedia však pre Lottery Post uviedli, že šťastlivec menom Wayne Murray sa napriek takejto výhre naďalej drží v úzadí a žije obyčajným životom.

V auguste 2022, približne pred 15 mesiacmi, si v lotérii New York Lottery vybral svoju prvú výhru vo výške 10 miliónov dolárov v hre Black Titanium. Tentoraz opäť vyhral ďalších 10 miliónov dolárov (po zdanení mu ale ostane „len“ niečo vyše 6 miliónov dolárov, teda zhruba 5,5 milióna eur).

New York City man Wayne Murray wins $10 million on scratch-off lottery ticket one year after winning $10 million on another scratch-off, both bought at the same gas station. pic.twitter.com/MC5rd2YU9z

— Mike Sington (@MikeSington) December 7, 2023