Na mimoriadne zvyšovanie dôchodkov v roku 2024 zabudnite. V decembri si však seniori aj tak prilepšia o stovky eur

Vláda môže zvýšiť dôchodky aj niekoľkokrát počas jedného roka, pokiaľ dôchodcovská inflácia presiahne päť percent od poslednej valorizácie. Štatistici túto možnosť sledujú prvých šesť mesiacov roka. To znamená, že ak by táto inflácia prekročila v júni päť percent, na jeseň by mohol štát penzie mimoriadne zvýšiť.

Ako upozornil portál Finsider, posledné zvýšenie dôchodkov bolo na začiatku tohto roka, kedy narástli až o 14,5 percenta. Kým spočiatku to vyzeralo, že zdražovanie bude pokračovať, situácia sa zmenila. Podľa údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky, spotrebiteľské ceny v domácnostiach sa za šesť mesiacov zvýšili len o dve percentá. To znamená, že mimoriadne zvyšovanie dôchodkov sa nekoná.

Ako sa zmenil výpočet?

Zmenil sa však aj výpočet valorizácie, ktorá prebieha za celý rok vždy v januári, kedy sa taktiež sleduje dôchodcovská inflácia. Obdobie sa predĺžilo na deväť mesiacov, z čoho vyplýva, že v roku 2025 sa dôchodky zvýšia o infláciu za obdobie od januára do septembra roka 2024.

„Penzisti ešte musia počítať s tým, že aj keby sa niekedy uplatnila mimoriadna valorizácia, od januára by sa im penzie valorizovali nižším percentom. Od dôchodcovskej inflácie za prvých deväť mesiacov sa totiž potom musí odpočítať percento, ktorým sa mimoriadne valorizovali penzie. Inflácia za deväť mesiacov sa uplatnila aj pri valorizácii v januári tohto roka. Keďže ešte v minulom roku bolo zdražovanie pomerne prudké, vysoká bola aj dôchodcovská inflácia, ktorá dosiahla úroveň 14,5 percenta. Ak by sa dôchodcovská inflácia udržala na úrovni dvoch percent až do septembra, o rovnakú úroveň sa budú zvyšovať aj penzie v budúcom roku. Aj v júli tohto roka bola úroveň zdražovania len na dvoch percentách,“ vysvetlil portál.

Trinásty dôchodok

Pri valorizáciách sa zvyšujú starobné, predčasné starobné, invalidné, vdovské/vdovecké a sirotské dôchodky, pričom o peniaze nemusíte žiadať a vaša penzia sa vám zvýši automaticky. Napriek tomu, že sa seniori nemôžu tešiť na mimoriadne zvyšovanie dôchodku, na konci tohto roka si predsa len prilepšia, a to trinástym dôchodkom. Ten sa bude prvý raz vyplácať ako priemerná dôchodková dávka. Keď ste poberateľom starobného dôchodku, dostanete sumu priemernej penzie za minulý rok.

V prípade starobných a predčasných dôchodcov to teda znamená, že na konci tohto roka dostanú až 606,30 eura. Invalidný senior do 70 % dostane 300 eur, sociálny a invalidný dôchodca nad 70 % dostane 493,80 eura. Ak poberáte vdovský dôchodok, dostanete 339 eur, v prípade vdoveckého 300 eur a rovnakú sumu dostanú aj poberatelia sirotského dôchodku.