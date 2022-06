Na Marse objavili ďalší záhadný úkaz. Kamera zachytila obrovský útvar, ktorý vyzerá ako desivé marťanské oko

Na Marse je možné nájsť množstvo podivných až záhadných objektov. Za všetky hovoria napríklad záhadné útvary, ktoré vyzerajú ako pokrútené sochy, či tajomná brána, ktorá sa javí ako vchod do marťanskej hory. Nová snímka, ktorú zachytila kozmická loď obiehajúca okolo Marsu, pripomína svojím vzhľadom oko. Ide o zatiaľ nepomenovaný kráter na povrchu červenej planéty o veľkosti mesta. V jeho strede sa nachádzajú šmuhy čierneho materiálu, vďaka ktorým vyzerá ako obrovské oko hľadiace do vesmíru.

30-kilometrové oko

Kráter má priemer 30 kilometrov a leží v oblasti na južnej pologuli Marsu známej ako Aonia Terra, ktorá je posiata krátermi.

Zaujímavý kráter v tvare oka zachytený sondou Mars Express je pomerne blízko k najväčšiemu a najpôsobivejšiemu kráteru na Marse s pomenovaním Lowell, ktorý má priemer až 200 kilometrov, uvádza portál Science Alert.

Predpokladá sa, že Lowell vznikol počas masívnych nárazov asteroidov asi pred 4 miliardami rokov, keď Mars, ale aj Zem či ďalšie kamenné planéty bombardovali nárazy skál z vesmíru. Pri bombardovaní Zeme sa predpokladá, že sa na našej planéte objavila voda a organické zlúčeniny, čo bol základ života. Avšak atmosférické procesy, ako aj zemetrasenia mnohé z dôkazov na našej planéte vymazali.

Na neúrodnom a geologicky stálejšom Marse je ale situácia iná a dôkazy sú tu oveľa viditeľnejšie a práve vďaka takýmto útvarom môžeme pochopiť, ako sa vyvíjala slnečná sústava. Oblasti ako Aonia Terra nám môžu prezradiť množstvo informácií o zložení Marsu.

Budú ho skúmať podrobnejšie

Nepomenovaný kráter v tvare oka sa nachádza v teréne, ktorý vznikol pomocou riek s tečúcou vodou po povrchu planéty pred miliardami rokov. V strede krátera je možné vidieť tmavší materiál vo forme tienistej vlniacej duny. V kráteri sa nachádzajú aj rôzne kopčeky či vyvýšeniny. Podrobnejšie informácie o kráteri a jeho okolí by mohli odhaliť bližšie pozorovania a nasadenie lepších zobrazovacích prístrojov, ktoré by zistili nielen zloženie minerálov, ale aj informácie o nadmorskej výške objektov a priniesli by tak podrobnú analýzu celého krátera.