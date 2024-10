Na Liptove sa objavilo nové značenie, vodiči sú zmätení: Takýto má význam, v zákone zatiaľ nie je

Pravidlá cestnej premávky sa z času na čas menia a osveta k týmto zmenám je väčšinou veľmi slabá. Vodiči tak neraz zostanú v pomykove a pri niektorých značkách nevedia, čo presne znamenajú.

To je aj prípad zrekonštruovaného úseku medzi Liptovskou Osadou a Korytnicou, kde cestári do stredu vozovky nastriekali dvojitú prerušovanú čiaru, upozorňujú TVNoviny. Vodiči sú preto neraz zmätení, pretože ide o nebezpečný úsek, kde sú osadené aj tabule so zákazom predbiehania.

Nové značenie

Mnohí si preto myslia, že tabule sú priamo v rozpore s prerušovanou čiarou a navyše už neplatí ani kedysi zaužívané pravidlo o nadradenosti zvislého dopravného značenia. Po novom sú rovnocenné a nesmú byť v rozpore, čo je vlastne dodržané aj v tomto prípade. Od minulého roka totiž platí, že dvojitá prerušovaná čiara slúži na varovanie pred nebezpečným úsekom a je osadená na miestach so zákazom predbiehania.

Značenie však pozná len málokto, keďže ešte ani nie je v zákone o cestnej premávke. Na rovinke sú od seba čiary vzdialenejšie a pri nebezpečných úsekoch sa k sebe blížia. Vodičovi tak naznačujú, nech si dáva väčší pozor.