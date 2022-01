Na konci 21. storočia sa človek môže dožiť až 180 rokov. Pre spoločnosť to však predstavuje obrovský problém

Ak v dnešnej dobe poznáme osobu, ktorej vek presiahne hranicu 100 rokov, je považovaná za ozaj dlhovekého človeka. Toto číslo však môže byť podľa novej štúdie na konci 21. storočia úplne bežným vekom dôchodcov.

Analýza údajov štatistikami v Kanade naznačila, že hranica dĺžky ľudského života môže byť v extrémnych prípadoch až 180 rokov. Ako uvádza Mirror, experti tvrdia, okolo roku 2100 by mohla “dorásť” generácia takzvaných “superstarcov”, ktorých vek môže bežne dosahovať aj 130 rokov.

Vedci z Kanady veria, že sa blíži doba “superstarcov”

Údaje štatistov z HEC Montreal v Kanade predpokladajú, že ľudia by mohli žiť oveľa dlhšie, ako by sa očakávalo. Léo Belzile podotkol, že rekord najstaršej žijúcej osoby, by mohol byť prekonaný do roku 2100. Aktuálny rekord dlhovekosti patrí Jeanne Calmentovej z Francúzska, ktorá zomrela v roku 1997 ako 122-ročná.

Belzile vo predstavenom výskume upozorňuje, že niektoré ich výpočty a údaje naznačujú, že horná hranica dĺžky ľudského života postupne nemusí vôbec existovať. “Dĺžka ľudského života je ďaleko za hranicami akéhokoľvek individuálneho života, ktorý bol doteraz pozorovaný alebo ktorý by bolo možné pozorovať pri absencii veľkých medicínskych pokrokov,” povedal.

Mnohé výpočty vnikali na základe faktu, že v súčanosti žije na svete minimálne 12 ľudí, ktorých vek presiahol hranicu 110 rokov.

Dlhovekosť však prinesie veľké zaťaženie pre spoločnosť

Stúpať budú účty za lekársku starostlivosť, pretože ľudia by trpeli extrémnymi starobnými chorobami. Malo by to vplyv aj na sociálnu starostlivosť, dôchodky či platby sociálneho zabezpečenia, čo by zaťažilo daňových poplatníkov.

Profesorka Eileen Crimminsová, odborníčka na pravdepodobnú dĺžku života z University of Southern California, povedala: „Ak budete musieť urobiť lekárske zásahy, aby ste tých “superstarých ľudí” udržali nažive a zdravých, bude to predstavovať neuveriteľné výdavky na nahradenie všetkých ich kolien, bedier, rohoviek a srdcových chlopní.”

Dosiahnutie veku 180 rokov môže byť reálne

Medzinárodná databáza dlhovekosti, ktorá sleduje ľudí, ktorí sa dožijú aspoň 110 rokov, uviedla, že riziko úmrtia sa neustále zvyšuje od 50. roku života, ale spomaľuje sa vo veku 80 rokov a môže sa dokonca vyrovnať vo veku 110 rokov.

Ak teda pôjde priemerný vek smerom nahor a dosiahne približne 110-130 rokov, pri niektorých modeloch je dokonca možná horná hranica životnosti 180 rokov.