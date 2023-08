Na juhu Slovenska otvoria už o pár dní svoje prvé prevádzky superlacné reťazce: Okrem Action, tam nájdete aj tieto značky

Desiatky nových pracovných miest, rozšírenie služieb či investície do ekologických riešení. To všetko do Rimavskej Soboty prináša vynovený retail park Spektrum, ktorý v priestoroch centra pri bývalej Hypernove vybudovala developerská spoločnosť Mayflower Group. Svoje brány otvorí už tento štvrtok 24. augusta a ponúkne atraktívny mix predajní a služieb s celkovou prenajímateľnou plochu 6.100 m².

Priestory sa po niekoľkomesačnej prerábke dočkajú svojho otvorenia. Nový retail park Spektrum s celkovou investičnou hodnotou zhruba 10,5 milióna eur, poskytne regiónu pestrú ponuku nájomcov a atraktívne miesto pre nákupy aj relax.

Zákazníkom bude k dispozícii viac ako 240 parkovacích miest vrátane nabíjačiek pre elektromobily, ktoré sú súčasťou kontribúcie developera k podpore ekologickej dopravy.

Desiatky pracovných miest aj známe predajné siete

Nákupné aj pracovné príležitosti Rimavskosoboťanov sa rozšíria vďaka novým, ale aj pôvodným predajniam. Vo vynovenom objekte obyvatelia nájdu obchodnú sieť Tesco, JYSK a Kik, predajňu s potrebami pre zvieratá SuperZOO, lekáreň Dr. Max či pobočku siete 101 drogerie. Svoju prvú prevádzku v Rimavskej Sobote otvoria aj značky Sinsay či obľúbený holandský reťazec Action, v ktorého sortimente nechýbajú domáce potreby, oblečenie, hračky či dekorácie.