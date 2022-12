Na frekventovanej ceste vybehol pred dodávku medveď. 200-kilogramové zviera bolo na mieste usmrtené

Dnes v noci na ceste medzi Lovinobaňou a Pílou došlo ku nezvyčajnej nehode. Vodič dodávky zrazil medveďa, ktorý mu náhle vbehol do jazdnej dráhy. Približne 200-kilogramový medveď bol na mieste usmrtený, informuje na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.

V banskobystrickom kraji sa podobná nehoda nestala po prvý raz

Ešte v auguste tohto roka medzi železničnými stanicami Banská Bystrica-Radvaň a Vlkanová riešila železničná polícia podobnú udalosť, pri ktorej vlaky prešli medveďa.

„Pred rýchlik, ktorý smeroval zo Zvolena do Banskej Bystrice, vybehol medveď. Bežal popred rušeň a zrážke s medveďom sa už nedalo zabrániť. Rušňovodič po zrážke zostal so súpravou stáť na šírej trati, ale po skontrolovaní rušňa a zistení, že je schopný zájsť do Banskej Bystrice, pokračoval v jazde,“ popisovala polícia prvotnú zrážku.

Následne prijala polícia ďalšie hlásenie, že v železničnej stanici Vlkanová stojí osobný vlak a unikajú z neho pohonné hmoty. Tento vlak vtedy nabehol na uhynutého medveďa, ktorého krátko predtým zrazil rýchlik.