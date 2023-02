Na fotografii z roku 1937 je zobrazený muž s ulovenou obrovskou kobylkou. Aký je príbeh tohto záberu?

Aj keď dnes sa stretávame s depp fake videami, rôznymi manipulatívnymi zábermi či doslova s upravenými fotografiami v podstate neustále, nie je to výsadou iba dnešnej doby. Takéto niečo sa robilo už dávno. Dôkazom je aj fotografia muža, ktorý mal v roku 1937 uloviť obrovskú kobylku.

Čiernobiela fotografia, ako píše portál IFL Science, zobrazuje muža so svojím úlovkom – gigantickou kobylkou. Aj keď by niečo také bolo skutočne zaujímavé, ide o podvrh. Záber vznikol úpravou fotografií a záber sa stal predlohou na pohľadnice. A mal veľký úspech.

Dôkazom, že záber nie je pravdivý, je napríklad to, že nevidíme tieň kobylky. V skutočnosti podobných fotografií a následných pohľadníc vzniklo viacej a existovali také , kde boli kobylky veľké ako „kobyly“ a ťahali dokonca vozy.

ICYMI: The Summer 2022 issue includes some real whoppers…hopper whoppers that is! H. Jason Combs shares the story of Frank “Pop” Conard, a photographer from Garden City, who specialized in exaggerated postcards like these depicted below from the Finney County Historical Society. pic.twitter.com/4cA9JbAgaC

— Kansas History: A Journal of the Central Plains (@kshistoryjrnl) July 14, 2022