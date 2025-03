Na Catherine z Ruže pre nevestu sa valí kritika. Snažila sa obhájiť svoje tvrdenia o múdrosti, no opäť sa jej to vypomstilo

Účinkovanie v reality šou vie byť dvojsečná zbraň. Vie priniesť popularitu, ale aj nečakanú kritiku. Bývalá súťažiaca Catherine sa o tom presvedčila na vlastnej koži.

Catherine, študentka medicíny a niekdajšia účastníčka v boji o Rasťove srdce, prehovorila v relácii Bez ruže o tom, ako spätne vníma svoje pôsobenie v televízii a ako jej zrkadlo nastavilo práve sledovanie seba na obrazovke. „Je to už pre mňa veľmi vzdialené. Myslím si, že som potrebovala vlastne vidieť toto všetko v „telke“, aby som dostala takú dávku sebareflexie, že treba ubrať a proste držať sa pri zemi. Myslím si, že je to len jedna stránka toho, čo robím a aká som. Tu bola ukázaná len tá jedna stránka, ale myslím si, že to nie je všetko, čo by ma charakterizovalo,“ priznala.

Realita vs. televízna ilúzia

Podľa Catherine televízne spracovanie neodrážalo celú jej osobnosť. Tvrdí, že ľudia mohli z jej výrokov a postojov pochopiť len zlomok toho, čo chcela naozaj povedať. „Myslím si, že ľudia nepochopili, ako to bolo myslené. Ja nepovažujem za múdrosť len tie známky, ale aj to, aký je ten človek, aké má správanie, aké má hodnoty, morálne hodnoty. Ja som pod tým slovom inteligencia nemyslela len štúdium a učenie. Myslela som tým široké spektrum, ktoré, žiaľ, divák nemohol navnímať,“ vysvetlila.

Nešťastné vyjadrenia o „mozgu“