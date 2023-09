Myslíte si, že poznáte známe fyzikálne pokusy? V tomto kvíze sa drvivá väčšina z vás nechá nachytať

Mnohé z nich poznáme len teoreticky, no niektoré sme si v škole mohli aj vyskúšať na vlastnej koži. Fyzikálne pokusy sú obľúbenou časťou štúdia každého žiaka, no nie vždy im rozumieme. V dnešnom kvíze si otestujete svoje vedomosti o vtipných, známych aj najdôležitejších fyzikálnych experimentoch. Tak čo, zvládnete to bez chyby? Poďte sa otestovať!

