Mysleli si, že nastala invázia mimozemšťanov. Austrálčanov šokovala záhadná ružová žiara na oblohe

Predstavte si, že vyjdete večer na dvor a na oblohe sa pred vami zjaví žiarivo ružový kruh. Presne takýto pohľad sa naskytol obyvateľom austrálskeho mesta. Niektorí si ihneď pomysleli, že je to invázia mimozemšťanov, iní sa obávali konca sveta. V skutočnosti však za zvláštny jav mohla miestna farmaceutická spoločnosť.

Bola to invázia mimozemšťanov? Mení sa seriál Stranger Things na realitu? Alebo vznikla akási podivná diera v časopriestore? Ani jedno z toho. Ako informuje portál The Guardian, obyvateľov austrálskeho mestečka Mildura prekvapila podivná ružová žiara na oblohe. Niektorí sa dokonca obávali toho, že nastal koniec sveta.

Vysvetlenie však bolo napokon omnoho jednoduchšie, ako mnohí čakali. Miestna farmaceutická spoločnosť Cann Group totiž v meste pestuje marihuanu na lekárske účely. Tá si vyžaduje špeciálne osvetlenie a zhodou okolností práve v ten večer zamestnanci zabudli zatiahnuť na zariadení zatemňovacie žalúzie.

We can neither confirm, nor deny, that the mysterious lights over Mildura were 𝘈𝘶𝘳𝘰𝘳𝘢 𝘮𝘢𝘳𝘪𝘫𝘶𝘢𝘯𝘪𝘴. https://t.co/kb4MlXVrEh

— La Trobe University (@latrobe) July 20, 2022