Mysleli si, že je retardovaný, Amber Heard ho zničila: Nová biografia Elona Muska odhalila šokujúce detaily z jeho života

Úlohy spísať Muskov život v jednej knihe sa ujal Walter Isaacson. No už deň po tom, ako bola biografia oficiálne uverejnená, čelí kritike za to, že nie všetky informácie, ktoré v nej uvádza, sú pravdivé. S niektorými vecami je nespokojný aj samotný Musk.

Biografia poskytuje nový náhľad do Muskovho života

V novej biografii, ktorá dostala jednoduché pomenovanie Elon Musk, si čitatelia budú môcť prečítať o rôznych aspektoch Muskovho života, počnúc jeho vzťahmi s rodinou, až po najdôležitejšie obchodné rozhodnutia. Kniha údajne o Muskovi prezrádza toľko detailov, ako žiadne dielo doteraz, píše web People.

Isaacson, ktorý predtým písal životopis Steva Jobsa, strávil dva roky sledovaním a rozhovormi so samotným Muskom, ako aj rozhovormi s jeho rodinou, priateľmi a kolegami. Podľa biografie bolo už od Elonovho útleho veku jasné, že je veľmi inteligentný, no našli sa takí, ktorí pochybovali o tom, či bude zvládať bežné výzvy sociálnej stránky života. Na základnej škole sa nesústredil na výklad učiva, riaditeľ školy preto rodičom oznámil, že „Elon je pravdepodobne retardovaný“.

Rodičia si mysleli, že má len problémy s ušami a riešením mala byť operácia mandlí. Musk ale neskôr priznal, že keď sa nad niečím zamyslel, jednoducho používal mozog len na spracovanie informácií, nie na prijímanie nových z okolia. Oficiálne mu v detstve diagnózu nestanovili, no Musk je presvedčený o tom, že má Aspergerov syndróm.

Situácia bola podľa webu Mirror natoľko zlá, že ho spolužiaci neustále šikanovali a bili. Počas jedného z incidentov ho údajne tak zbili, že skončil v nemocnici a následky znáša aj dnes, musel dokonca podstúpiť niekoľko operácií. Po nej na neho otec nakričal, že je bezcenný idiot a nemôže viniť spolužiaka za to, že ho zbil.

Má vôbec skutočných priateľov?

V nemocnici sa ale ocitol viackrát. V jednom z prípadov ho napadol rodinný pes a vytrhol mu kus mäsa z chrbta. Neskôr takmer zomrel na následky malárie, ktorú lekári nesprávne diagnostikovali ako meningitídu. V najkritickejšom bode mu ostávalo už len niekoľko hodín života. Je otázne, či Musk vôbec má skutočných priateľov. Uzavrel totiž životné poistenie vo výške 100 miliónov dolárov. Po tom, ako takmer prišiel o život, sa jeden z jeho investorov a priateľov Peter Thiel vyjadril, že ak by bol zomrel, vyriešilo by sa množstvo finančných problémov.

Isaacson popisuje aj Muskov vzťah s otcom, ktorý mal zapríčiniť, že nedokáže mať normálne vzťahy so ženami. Medzi tie najbizarnejšie momenty ich vzťahu podľa LADbible patrilo, keď Musk zistil, že jeho v tom čase 70-ročný otec čaká dieťa so svojou 30-ročnou nevlastnou dcérou. Nezdravý vzťah s ňou mal mať už v čase, keď bola ešte len tínedžerkou (poznal ju od jej štyroch rokov). Muskov otec Errol svoje konanie háji tým, že aj tak je jediným poslaním množiť sa a keby posledná vec, ktorú urobí, je mať ďalšie dieťa, neváhal by.

Bratia Muskovci s otcom Errolom v súčasnosti ani nekomunikujú, podľa knihy ich vystavil mentálnemu teroru a ako informuje The Guardian, Musk kvôli nemu trpí posttraumatickým stresovým syndrómom (PTSD).