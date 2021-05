Muža, pozitívneho na covid-19, ktorý odpadol v MHD kritizovalo celé Slovensko. Po prevoze do nemocnice zomrel

Záchranárov v stredu (19. 5.) privolali k Banskobystričanovi, ktorému prišlo v autobuse mestskej hromadnej dopravy nevoľno a odpadol. Podarilo sa ho oživiť. Preverovaním sa zistilo, že muž bol pred niekoľkými dňami pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19 a mal nariadenú povinnú karanténu.

O prípade vo štvrtok informovala banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti. Príbeh sa okamžite dostal do mnohých médií a na sociálnych sieťach zožal muž vlnu kritiky a hejtu. Ľuďom sa nepáčil najmä fakt, že porušil karanténu, nikoho nezaujímal jeho zdravotný stav. Paradoxne, s porušovaním opatrení sa stretávame počas celého trvania pandémie. Samozrejme, nie je to správne, no tento príbeh sa skončil tragicky. Ako informovala bystrica.dnes24, muž po prevoze do nemocnice zomrel.

Muža oživoval do príchodu záchranárov ich kolega, ktorý bol náhodne v tom istom autobuse. “Dlhé minúty stláčal hrudník, a to až do príchodu záchranárov. Tí muža zaintubovali a uviedli do umelého spánku. Žiaľ, pacient počas prevozu do nemocnice zomrel,“ povedala pre bystrica.dnes24 k prípadu hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.

“Polícia prípad preveruje ako podozrenie z trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Je, bohužiaľ, dôkazom toho, že nie každý sa k tejto situácii stavia zodpovedne. Stále je dôvod na to, aby ľudia boli opatrní a chránili si svoje zdravie. V autobusoch totiž cestujú ľudia rôzni a takýmto prístupom, aký sa odohral včera, mohli byť ohrození aj tí zodpovední,“ zdôrazňuje polícia. Navyše, v autobusoch po uvoľnení niektorých opatrení cestujú aj deti do škôl, nehovoriac o senioroch, ktorí sú najzraniteľnejší.