Muž vyhral v lotérii 22 miliónov a zatajil to pred svojimi deťmi: Keď sa dozviete dôvod, nebudete ho odsudzovať

Na chvíľu si predstavte, že by ste vyhrali veľký obnos peňazí v lotérii. Čo by ste s nimi urobili? Alebo ešte lepšia otázka: s kým by ste sa so svojou výhrou podelili? Ak odpovedáte, že s najbližšou rodinou, nie každý zmýšľa týmto spôsobom. Tento konkrétny výherca sa rozhodol urobiť experiment a svojim deťom nedal nič, spomína UNILAD. Prečo mu to nevyčítali? Pretože ani nevedeli o tom, že ich otec je milionárom.

Identita tohto víťaza lotérie nie je známa, no anonymne sa priznal v The Ramsey Show, kde zatelefonoval a prezradil, čo sa mu prihodilo a čo následne urobil.

Svojim deťom o tom nepovedal

Po výhre 22 miliónov dolárov (cez 20 miliónov eur) sa rozhodol nereagovať zbrklo a najprv si svoje kroky dobre premyslel. Priznal, že si začal zisťovať informácie o víťazoch a prišiel na veľmi zaujímavú vec. Dozvedel sa, že štatisticky až jeden z piatich výhercov príde o všetko do desiatich rokov. A rozhodol sa, že sa nechce stať toho súčasťou. Tak pristúpil ku kroku, ktorý možno mnohých zarazí.

O tom, že je z neho v podstate boháč, povedal len svojej manželke a súrodencovi. Tým chcel docieliť, aby ho ľudia nezačali vyhľadávať iba kvôli peniazom a napokon ich neutratil napríklad za dlhy niekoho iného. Zaujímavé však je, že to zatajil aj pred svojimi deťmi.

Prečo? Dôvod je veľmi jednoduchý a v konečnom dôsledku ho kvôli nemu nemožno odsudzovať. Chcel, aby si našli to svoje a naštartovali svoju kariéru. Nestali sa odkázanými na tieto peniaze, alebo nezostali zaseknutí v živote čakaním, kým ich rodičia umrú, aby sa k peniazom dostali.

Pomáhal aj napriek tomu

To ale neznamená, že sa z výhercu stal držgroš, ktorý svojej rodine nedoprial. Spomenul napríklad, že svojej mame zaplatil novú strechu. Keď však zisťovala, odkiaľ na to zobral peniaze, vyhovoril sa na rodinného príslušníka svojej manželky, ktorý zhodou okolností v minulosti taktiež vyhral v lotérii.

Kým pri mnohých príbehoch o výhercoch v lotérii svieti, ako dali okamžite výpoveď v práci a kúpili si milión nových vecí či vyrazili na dovolenku, tento sa rozhodol nič extra nemeniť. Čo sa týka detí, v budúcnosti chcel vyjsť s pravdou von.