Muž narazil do policajného auta, v jazde chcel nenápadne pokračovať ďalej. Nafúkal 1,5 promile

V cele policajného zaistenia a s obvinením pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky skončil 63-ročný Angličan.

Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, muž v piatok tesne predpoludním šoféroval auto v Prešove, pričom svojím vozidlom narazil do zaparkovaného policajného auta. Vodič nezastavil a pokračoval v jazde ďalej.

„Za použitia výstražného zariadenia bol vodič zastavený a počas kontroly mu bola dychovou skúškou nameraná hodnota viac ako 1,5 promile,“ skonštatovala polícia s tým, že policajti muža obmedzili na osobnej slobode.

Dopravných nehôd bolo viac

Dopravná nehoda sa udiala aj v smere od Šenkvíc do Modry, a to v nedeľu (13. 11.). Vodička stratila kontrolu nad ovládaním vozidla, následkom čoho prešla do protismeru, kde sa zrazila s protiidúcim autom. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave o tom informovalo na sociálnej sieti.

„Podľa doterajších informácií k dopravnej nehode došlo tak, že 25-ročná vodička vozidla značky Volkswagen Fox neprispôsobila jazdu svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, vlastnostiam vozidla, v dôsledku čoho stratila kontrolu nad ovládaním vozidla,“ priblížila polícia.

Čelným nárazom došlo podľa polície k odhodeniu ženinho auta naspäť do jazdného pruhu. Vodič protiidúceho vozidla bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. „U 25-ročnej vodičky bol nariadený odber krvi, keďže utrpela ťažké zranenia a nebola schopná vykonať dychovú skúšku,“ uviedli policajti. Dopravná nehoda je v štádiu šetrenia.