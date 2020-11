Muž mohol po 30 rokoch voliť prezidenta. Bol odsúdený na trest smrti za zločin, ktorý nespáchal

Po 30 rokoch sa 64-ročný muž mohol prvýkrát zúčastniť prezidentských volieb a podať svoj hlas. Takmer polovicu života totiž trávil vo väzení odsúdený na trest smrti za zločin, ktorý nespáchal.

Volieb sa mohol zúčastniť prvýkrát po 30 rokoch

Anthony Ray Hinton je jedným z mála ľudí, ktorý sa napokon dočkal spravodlivosti, aj keď roky, ktoré strávil vo väzení, mu už nikto nevráti. Hinton bol totiž odsúdený na trest smrti za skutky, ktoré nevykonal, píše portál Unilad.

Údajne mal v roku 1985 v Atlante zabiť dvoch manažérov v reťazci rýchleho občerstvenia, za čo strávil až 28 rokov na samotke čakajúc na vykonanie trestu. Jeho príbeh bol dokonca aj sfilmovaný vo forme dokumentu s názvom True Justice.

Práve preto, že mu vo väzení boli upreté akékoľvek práva, Hinton ani na chvíľu nezapochyboval o tom, že pôjde voliť. V rozhovore pre portál Washington Post sa Hinton vyjadril, že človek si neuvedomuje, čo znamená sloboda, až kým mu ju nevezmú. Dodáva, že ak sa človek volieb vedome nezúčastní, umožňuje, aby velenie prebral niekto, kto sa môže stať tyranom a utláčateľom.

Obvinený bol zo zločinu, ktorý nespáchal

Slobody sa Anthony napokon dočkal 3. apríla v roku 2015, v roku 2016 sa však prezidentských volieb ešte zúčastniť nemohol. Zmena v zákone nastala až v roku 2018, po nej sa volieb mohli zúčastniť aj ľudia odsúdení za ťažké zločiny. Hinton mal v čase, keď bol odsúdený na trest smrti, len 29 rokov. Obvinili ho na základe toho, že jeho matka vlastnila revolver. Až v roku 2002 sa napokon po odbornom prešetrení podarilo dokázať, že náboje, ktoré boli vystrelené zo zbrane použitej na mieste činu, by do revolvera Hintonovej matky nepasovali.

Súdny proces preto musel prebehnúť znova a Hintonov prípad bol nanovo prešetrený. Muža napokon obvinení z dvojnásobnej vraždy zbavili. V rozhovore sa Hinton vyjadril, že počas volieb myslel najmä na svojich rodičov a starých rodičov, ktorí sa na predošlých voľbách taktiež nemohli zúčastniť, či už kvôli zastrašovaniu, utláčaniu či z iných dôvodov. Bol to pre neho deň, kedy si v plnej miere uvedomoval, akú hodnotu má ľudská sloboda.

Vďaka iniciatíve bojujúcej za rovnoprávnosť (Equal Justice Initiative) sa Hinton v roku 2017 zúčastnil aj volieb do senátu a v roku 2018 zas hlasoval aj vo voľbách, ktoré sa konajú približne po 2 rokoch od obdobia, kedy bol americký prezident zvolený. Prvé prezidentské voľby sú však v živote Hintona významným míľnikom. O svojom osude 64-ročný muž napísal aj memoár s názvom The Sun Does Shine: How I Found Life and Freedom on Death Row.