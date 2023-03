Muž bol rok a pol nezvestný: Našli ho na pláži stovky kilometrov od domova, takmer nič si nepamätá

26-ročný Harley McCourt sa zo svojho domova záhadne stratil 2. októbra 2021. Odvtedy po ňom rodina zúfalo pátrala, no nebolo po ňom ani stopy. Našli ho takmer po dvoch rokoch stovky kilometrov od domova.

Rok a pol po ňom márne pátrali

Ako informuje All That Is Interesting, rodina naposledy videla Harleyho McCourta ráno 2. októbra 2021, bol vo svojej izbe. Keď ho ale o niekoľko hodín neskôr otec už nájsť nevedel, okamžite zalaramoval políciu. Podľa magazínu People bol Harley niekoľko mesiacov pred zmiznutím veľmi depresívny a akoby duchom neprítomný.

Trpel aj sociálnou úzkosťou a dva mesiace pred zmiznutím nevychádzal z domu a nepoužíval ani svoj telefón. Keď sa teda zrazu vyparil, rodine bolo ihneď jasné, že niečo nie je v poriadku. Keď polícia dom prehľadala, všimli si, že v izbe ostali Harleyho osobné veci vrátane liekov či mobilu. Vzal si len čierne tenisky.

Name: Harley McCourt

Date Last seen:

October 2 2021

Location Last seen:

Little Rock, AR

Investigating Agency: Pulaski County Sheriff Department

Contact: (501) 340- 6600

Facebook: Pulaski County, Arkansas Sheriff’s Office pic.twitter.com/dfdKn4MCBg — Leslie Rutledge (@LGRutledge) January 2, 2023

Komunita mesta Landmark v Arkansase sa okamžite pustila do pátrania, no márne. Za akékoľvek informácie bola vypísaná aj odmena vo výške 10 000 dolárov, no nepomohlo ani to. Avšak takmer o dva roky neskôr polícia v texaskom Galvestone zastavila muža po tom, čo sa prechádzal oproti idúcim autám.

Nepamätá si, čo sa stalo

Podarilo sa im potvrdiť, že naozaj ide o Harleyho a okamžite kontaktovali jeho rodinu, no nemohli ho zadržať. Harleyho mama a sestra okamžite nasadli do auta a ponáhľali sa do 7 hodín vzdialeného mesta. Prehľadali oblasť, kde polícia muža naposledy videla. Napokon na pláži našli muža, ktorý mal na tvári rúško a okuliare a v ruke držal dáždnik.

Harley McCourt was found safe today in Galveston, Texas. He went missing on October 2, 2021 during a battle with depression. His family is stunned that he is alive and safe. #FOUND pic.twitter.com/tzJuISdCYv — Rose (@901Lulu) March 29, 2023

Spočiatku si ženy neboli isté, či je to naozaj Harley, no keď ich muž spoznal a zavolal na nich, okamžite bežali k nemu a objali ho. Teraz, keď už je mladý muž doma, sa vyšetrovatelia snažia prísť na to, čo sa vlastne stalo a prečo zmizol.

Zvláštne je, že Harley si posledné mesiace príliš dobre nepamätá a nie je si istý, čo sa počas nich odohralo. Rodina ale verí, že mu pomôže starostlivosť odborníkov, do ktorej bol zverený. Rodina sa vyjadrila, že Harleyho stav sa postupne zlepšuje. Dúfajú, že ich príbeh bude inšpiráciou pre rodiny, ktoré pátrajú po svojich blízkych, aby sa nevzdávali nádeje.