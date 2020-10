Muž bol osem rokov vo vegetatívnom stave. Prebral ho až bežný liek určený na navodenie spánku

Pozoruhodná nová prípadová štúdia opisuje príbeh muža, ktorý nebol schopný hýbať sa či rozprávať, no po podaní lieku určeného na navodenie spánku sa dočasne “prebral”.

Vedci z Radboud University Medical Center (UMC) a Amsterdam UMC v Holandsku opísali v časopise Cortex prípadovú štúdiu, ktorá môže pomôcť zlepšiť naše chápanie zložitých neurofyziologických procesov, ktoré sa vyskytujú po ťažkých traumách mozgu. Ukazuje tiež, že liek určený na nespavosť – Zolpidem, by mohol pomôcť ľuďom vo vegetatívnom stave známom ako akinetický mutizmus, informuje portál IFL Science.

Stratil bežné schopnosti

Pred ôsmimi rokmi utrpel 29-ročný muž známy iba ako Richard ťažké poškodenie mozgu z dôvodu nedostatku kyslíka po tom, ako sa dusil uviaznutým kusom mäsa. Aj keď spočiatku vykazoval známky uzdravenia, pacient napokon v dôsledku poškodenia mozgu stratil schopnosť rozprávať, jesť či sa spontánne pohybovať. Napriek tomu, že sa v určitých aspektoch javí ako “vypnutý”, vyzerá inak byť bdelý a pri vedomí.

Vo veku 37 rokov sa Richardovi lekári rozhodli pre experimentálnu liečbu. Lekár Willemijn van Erp čítal o mnohých prípadových štúdiách, ktoré naznačujú, že liek na nespavosť môže mať pozitívny vplyv na pacientov trpiacich poruchami vedomia. So súhlasom rodiny tak dostal Richard liek Zolpidem.

Po pár minútach už telefonoval

Podľa prípadovej štúdie začal Richard do 20 minút od podania lieku spontánne rozprávať. Doktor van Erp musel po podaní lieku akútne odísť k inému pacientovi. Nečakane mu však zavolala zdravotná sestra, že má pre neho telefonát od špeciálnej osoby. Bol to Richard.

Richard sa dokázal aj prejsť a zavolať svojmu otcovi, ktorý už dlhé roky nepočul hlas svojho syna. V tomto stave zotrval viac ako 30 minút, no potom sa vrátil do svojho obvyklého stavu. Tím lekárov dal Richardovi liek viackrát, pričom vždy naň reagoval pozitívne a to aj s obdobiami bdelosti dlhými až dve hodiny.

Napokon sa ukázalo výrazné zníženie účinnosti po tom, ako liek dostával niekoľko dní po sebe. Ukázalo sa, že jeho účinok začal slabnúť po častom užívaní.

Vedci pochopili, že v Richardovej hlave sa musí diať niečo zaujímavé, a preto pred a po podaní lieku vykonávali skeny mozgu. Tie ukázali nadmernú aktivitu v určitých oblastiach mozgu, ktoré dokázali potláčať spánok. Tým sa vytvoril priestor pre reč a pohyb.

Úspechy aj v minulosti

Aj predtým sa ukázalo, že Zolpidem dokáže pomáhať ľuďom s poškodením mozgu. Prvýkrát to bolo v Juhoafrickej republike, keď muž po náraze autom upadol do vegetatívneho stavu. Po podaní lieku začal rozprávať a pôsobením ďalších dávok sa jeho stav stále zlepšoval až napokon dokázal fungovať aj bez neho.

Vedci sa zhodujú, že liek musia podrobiť dôkladnému výskumu a pozrieť sa na to, či naozaj dokáže liečiť rôzne stavy poruchy vedomia, okrem nespavosti.