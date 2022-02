Pravdepodobne si nedokážeme ani domyslieť, aký výrazný posun by vo svete nastal v prípade, ak by sme objavili iný, inteligentný život vo vesmíre.

Pravdepodobne by to znamenalo obrovskú zmenu vnímania reality. Spoločnosť by čakal takmer mystický posun – možno by sme sa rozdelili na rôzne tábory podľa toho, aký názor na toto zistenie máme. Zmena by bola neskutočná a nastala by všade.

Po najnovšom výskume je ale veľká šanca, že tento moment možno nikdy nepríde.

Prehľadali 3,3 milióna hviezd, neobjavili jedinú známku života

Vedci sa snažia objaviť inteligentný život desiatky rokov. Dodnes sme zachytili niekoľko záhadných rádiových signálov, ktoré sú ale príliš pochybné na to, aby poskytovali nejaký solídny dôkaz.

Ako informuje portál IFL Science, zatiaľ máme najväčšiu šancu objaviť tak maximálne jednobunkové mikroorganizmy v našej Slnečnej sústave (doteraz je šanca hlavne na Marse).

Posledný výskum dopadol neúspešne, a tým sme sa dostali k bodu, kedy sme si takmer istí, že minimálne v Mliečnej dráhe iný inteligentný život neexistuje. Rozsiahle pátranie nedokázalo nájsť žiadne stopy mimozemskej aktivity.

Po zameraní miliónov hviezd a stoviek exoplanét vedci nedokázali odhaliť jediný technologický signál mimozemského pôvodu. Pátranie po živote spísali do štyroch rozsiahlych štúdií publikovaných v priebehu posledných deviatich rokov.

Posledná štúdia s názvom „Hľadanie technologických podpisov smerom ku galaktickému stredu na 150 MHz“ je štvrtou v rade. Každá z nich vyhľadávala nízkofrekvenčné rádiové vlny pomocou Murchison Widefield Array (MWA) v Austrálii.

Autori sa zamerali na 144 exoplanetárnych systémov v galaxii, a vykonali slepý prieskum 3,3 milióna hviezd.

„Neboli zistené žiadne hodnoverné technologické podpisy,“ hovoria v závere.

Či už je to pre nás sklamaním alebo odľahnutím, stále to nie je absolútny dôkaz. Iné možnosti spočívajú v prehľadaní ešte nepreskenovanej oblasti galaxie. Môže ísť aj o to, že sme na rozoznanie ešte jednoducho nevyvinuli správnu technológiu.