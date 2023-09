Môžete žiť mesiac zadarmo v malebnom sicílskom mestečku a navyše vám zaplatia 2-tisíc eur. Má to ale jeden háčik

Máte zmysel pre umenie a slabosť pre Taliansko? Potom je tu pre vás pravdepodobne ponuka snov. Mestečko na Sicílii teraz ponúka mesiac života úplne zadarmo, stačí, ak splníte jednu podmienku, píše Timeout.

Sambuca di Sicilia je mestečko na západnej strane ostrova, ktorý patrí k obľúbeným destináciám aj pre slovenských dovolnkárov. Sambuca má síce len približne 6-tisíc obyvateľov a nedisponuje ani pobrežím, no zároveň sa jej umelecká aj hospodárska história viaže ešte na rok 830.

Práve umenie je odvetvie, ktoré teraz môže dvom šťastlivcom zariadiť mesačný pobyt v Sambuce úplne zadarmo. Ba čo viac, ešte za to môžete dostať zaplatené. Tamojšie úrady teraz ponúkajú rezidenciu s kuchyňou, obývačkou či terasou s výhľadom na jazero, pričom k tomu ešte aj honorár o výške 2 000 eur.

Má to jediný háčik

A čo za to? Jedinou podmienkou a zároveň háčikom v celej tejto talianskej ponuke je, že za daný mesiac musíte v meste prispieť nejakým umeleckým dielom. Ponuka sa teda týka prevažne umelcov, ktorí tvoria sochy, maľby či rôzne okrasné predmety, ktoré by slúžili ako výzdoba uličiek či stien historických budov.

Starosta myslí aj na to, že umenie nie je ani zďaleka zadarmo, preto tí umelci, ktorí sa dostanú so Sambuce, dostanú ešte aj cez 1 200 eur na materiál. Čas na podanie prihlášky so životopisom a portfóliom je len do 11. septembra, preto ak máte záujem, určite neváhajte.