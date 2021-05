Môže to byť steak, gyros či burger. Tieto chutné jedlá sú zdravé a pritom ani nezistíte, že nejde o mäso

Ešte pred niekoľkými rokmi boli produkty, ktoré napodobňovali mäso takmer výhradne konzumované vegetariánmi, vegánmi či ľuďmi, ktorí z rôznych dôvodov mäso jesť nemôžu. Trendy sa menia a po rastlinnej alternatíve siaha čoraz viac ľudí, kvôli zdraviu ale aj takí, ktorým záleží na životnom prostredí. Na Slovensku sa zdravá alternatíva mäsových výrobkov vyrába pod značkou Goody Foody.

Spotreba mäsa vo svete je stále na vysokej úrovni. Priemerný Európan podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zje ročne viac ako 31 kilogramov hydiny, 23 kilogramov bravčoviny a približne 15 kilogramov hovädziny.

Jedlo a naše zdravie

Takéto veľké množstvo mäsa negatívne vplýva na životné prostredie, aj na nás samotných, čo si uvedomuje stále viac ľudí. Preto nabehli na vlnu nového trendu a stravujú sa hlavne potravinami na rastlinnom základe. Vidia, že je moderné sa stravovať s rozumom, sledovať zloženie jedál a benefity potravín.

Pomohla tomu aj pandémia. Viacerí zamestnanci ostávajú na home office a kým predtým si cez obed zbehli kúpiť niečo do bufetu či do blízkeho fast-foodu, ani poriadne neriešili, čo vlastne jedia. Hlavne, že ich to zasýtilo. Teraz, keď si často sami varia doma, uvažujú nad jedlom inak.

Už nechcú len rýchlo zaplniť žalúdok kalóriami, ale chcú jesť racionálne, zdravo a udržateľne a to aj kvôli tomu, že presedieť celý deň doma pred počítačom nie je práve najzdravší životný štýl. Kompenzovať to zdravým a výživným jedlom je tak zásah do čierneho.

Chutí ako mäso, ale nie je to mäso

Väčšina ľudí mäso konzumuje nielen kvôli chuti, ale aj kvôli príjmu kvalitných bielkovín. Vzdať sa ho je náročné, no existuje voči nemu skvelá alternatíva. Konzument príjme nielen kvalitné proteíny, ale na chuti ani nerozozná, že to nie je o mäso. Samozrejme, nemusíme mäso z jedálnička úplne vylúčiť, no z času na čas ho môžeme obmedziť, a to aj najmä zo spomínaného zdravotného hľadiska.

Už dávno nie je pravda, že produkty bez mäsa, avšak s jeho chuťou, konzumujú iba vegáni alebo vegetariáni. Čoraz častejšie po ňom siahajú aj tí, ktorí si radi pochutnajú na mäsa, ale záleží im aj na svojom zdraví. Na chuti rozdiel nie je prakticky žiadny, no naše telo rozdiel zbadá a dokáže z neho efektívne ťažiť.

Slovenská značka Goody Foody je dôkazom toho, že aj výrobky neobsahujúce mäso môžu mať chutnú mäsovú chuť. Nezáleží na tom, či máte chuť na steak, kebab alebo burger. Ku všetkému ponúkajú chutnú alternatívu.

Steaky

Steak Goody Foody môžete mať vo verzii beef (hovädzie) alebo chicken (kuracie). Jednoducho ho vyberiete z obalu a pripravíte na panvici, pričom ho stačí opiecť 30 sekúnd z každej strany. Tí pohodlnejší môžu použiť na ohrev mikrovlnnú rúru.

Príprava je tak rýchla, pohodlná a hlavne výsledok sa môže chuťou hrdo porovnávať so svojím živočíšnym konkurentom, napríklad aj množstvom plnohodnotných bielkovín. Jediné, v čom sa porovnávať nemôže, je cena, keďže tu ide o zlomok ceny klasického hovädzieho steaku.

Gyros & kebab

Mnohí nevieme odolať omamnej fast-foodovej vôni, ktorá sa tiahne z prevádzok pripravujúcich kebab či gyros. Doma je jeho príprava zdĺhavá, zašpiníte si celú kuchyňu a výsledok nie vždy zodpovedá očakávaniam. Navyše si nebudeme klamať, nie je to práve najzdravšie jedlo

Ak však siahnete po vegánskom GYROS & KEBAB Goody Foody je to trefa do zeleného. Príprava na panvici trvá dve minúty, pohodlnejší môžu použiť mikrovlnku. Potom už len stačí placka, zelenina, prípadne dresing a zdravý kebab či gyros je hotový.

Guláš

Bez guláša sa nezaobíde žiadna chata či posedenie s priateľmi na záhrade. Keď to pandemická situácia dovolí, mnohí si ako prvé jedlo s priateľmi vychutnajú práve túto klasiku. Aj guláš sa však dá urobiť bez mäsa, pričom bude chutiť každému. Goody Foody Classic KOCKY na guláš VEGAN stačí zohriať a máte zdravú a bezmäsitú alternatívu tohto obľúbeného spoločenského jedla.

Soté na všetky spôsoby

Chutné soté či už hydinového, bravčového alebo hovädzieho mäsa je typickým nedeľným jedlom nejednej slovenskej rodiny. S vegánskymi REZANCAMI Goody Foody necháte vyniknúť chuť omáčky a tiež ďalších ingrediencií, pričom budete mať pri jedení nezameniteľný pocit, že jete naozaj mäso.

Plnená paprika, koložvárska kapusta alebo chilli con carne

Čo spája tieto tri jedlá? Samozrejme, je to mleté mäso. Aj k nemu existuje rastlinná alternatíva, a to buď vegánske MLETÉ Goody Foody alebo vegánske MINCE Goody Foody. Pracuje sa s ním ako s normálnym mletým mäsom a jeho použitie je v podstate nekonečné. Môžete si skúsiť urobiť chutnú a zdravú fašírku, bolonské špagety, lasagne alebo už vyššie spomínané chilli con carne, alebo slovenské klasiky ako plnená paprika alebo koložvárska kapusta.

Medajlóniky

Asi najtypickejšia príprava mäsa je pokrájať ho na menšie kúsky a opiecť na panvici či upiecť v rúre. Aj tu však existuje Goody Foody VEGGIE MEDAILLON. Príprava je rýchla a za minútu už môžete medajlóniky servírovať.

Vyskúšať môžete aj ponuku stripsov, a to vegánske STRIPS, beef alebo chicken style Goody Foody alebo vegánske PIECES, chicken style Goody Foody.

Mäsové guľky

Aj tento obľúbený produkt rýchleho obeda či večere si môžete vychutnať v bezmäsitej verzii, no s mäsovou chuťou. Vegánske GUĽKY meat style Goody Foody sú na tom priam ideálne. Majú vyváženú jemnú chuť a môžete ich urobiť na panvici, upiecť v rúre, alebo uvariť vo vývare a to všetko do troch minút. Mňam.

Burger

Mnohí nedáme dopustiť na dobrý burger. Kvalitný a chutný burger však nemusí byť iba z mäsa. Tí, čo už ochutnali vegánsky BURGER Goody Foody vedia, že môže byť plnohodnotnou a zdravou alternatívou ku skutočnému burgru. Stačí ho opiecť na panvici a potom je to už iba na vás, čo si do svojho burgru naskladáte. Navyše si môžete vyskúšať aj alternatívu v podobe vegánsky RED BURGER Goody Foody.

Produkty Goody Foody predstavujú širokú paletu vegánskych či vegetariánskych alternatív k mäsu, pričom rozdiel ani len nerozoznáte.