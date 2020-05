Môže sa človek nakaziť koronavírusom počas plávania v bazéne? Takáto je odpoveď vedcov

Tento rok síce bude výber obmedzený, neznamená to však, že musíme byť celé leto zavretí doma. Aj Slovensko poskytuje množstvo možností, medzi nimi napríklad aj kúpaliská. Do akej miery je to však bezpečné?

Ako reagujú patogény na dezinfekciu vo vode?

Ako informuje portál Science Times, vedci sa pustili do skúmania toho, ako reagujú rôzne patogény na prítomnosť dezinfekčných prostriedkov v bazénoch. Bazény, ktoré sú udržiavané správnym spôsobom, by mali pre zdravie človeka predstavovať len minimálne riziko. Vedci však varujú, že pokiaľ ide o koronavírus, človek sa ním môže nakaziť aj pri bazénoch, keďže netrávi všetok svoj čas ponorený vo vode. Stačí, ak si niekto kýchne a vírus sa vzduchom šíri v kvapôčkach alebo sa môže dostať na zdieľané plochy, ako sú napríklad spoločné šatne či sprchy. Opatrní by sme teda jednoznačne mali byť aj počas pobytu na kúpaliskách.

CDC dodáva, že neexistuje priamy dôkaz o tom, že by sa vírus SARS-CoV-2 šíril z človeka na človeka prostredníctvom vody, či už vo verejnom bazéne alebo vo vírivke. Vírus pravdepodobne vo vode prežiť nedokáže, a to aj vďaka dezinfekčným prostriedkom. Napríklad, chlór zbaví vodu mikroorganizmov už v priebehu pol hodiny a platí to aj v prípade koronavírusu.

Samotné plávanie nie je nebezpečné

Aj keď je však známe, že chlór pôsobí ako silná dezinfekcia, ešte ani dnes nie je celkom jasné, akým mechanizmom dochádza k deaktivácii vírusov. Odhaduje sa, že chlór poškodzuje proteíny a nukleové kyseliny, vďaka čomu vírus nedokáže preniknúť do hostiteľskej bunky a množiť sa.

Patogény v bazénoch sú neraz zneškodňované nielen chlórom, ale aj UV žiarením. Aj preto sa odborníci nazdávajú, že vonkajšie bazény sú na kúpanie bezpečnejšie, ako tie vnútorné. Udržiavať čistotu vonkajších bazénov totiž pomáha aj slnečné žiarenie. Ďalšou zaujímavosťou je, že je menej pravdepodobné, že vírus prežije v slanej vode. Vedci však zdôrazňujú, že problém nepredstavuje samotná voda, ale všetko ostatné, čo sa okolo bazénov nachádza, keďže vírus sa šíri najmä vzduchom. Dôležité je teda vyhýbať sa preľudneným miestam.

Samotné plávanie vo vode teda riziko nepredstavuje, naďalej by sme sa však mali vyhýbať davom, dodržiavať hygienu a nedotýkať sa tváre.