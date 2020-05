Mačky dokážu infikovať novým koronavírusom ďalšie mačky

Mačky dokážu infikovať novým koronavírusom iné mačky. Výskumníci v novej štúdii upozorňujú, že mačky však v celkovom šírení vírusu nezohrávajú žiadnu úlohu.

Počas výskumu infikovali tri mačky a po troch dňoch zistili, že nakazili ďalšie mačky, s ktorými boli v kontakte a ktoré boli predtým zdravé. Ani jedno zviera pritom nemalo žiadne symptómy, ako napríklad zvýšenú telesnú teplotu či stratu hmotnosti.

Novú štúdiu viedli medzinárodný odborník na vírusy Jošihiro Kawaoka z Univerzity v Tokiu a vedci z Univerzity vo Wisconsine. Tvrdia, že je potrebné zistiť, či mačky môžu preniesť infekciu aj na človeka. Doteraz takýto prípad neohlásili.

„Aby sme mohli zastaviť pandémiu koronavírusu rôznymi mechanizmami, je potrebné lepšie pochopiť rolu, akú môžu mačky zohrávať pri šírení vírusu na ľudí,“ vyhlásili v spoločnom stanovisku pre The New England Journal of Medicine.

Americká asociácia veterinárov podotkla, že výskum robili v laboratóriu, a teda nie je jasné, či sa mačky môžu takto jednoducho nakaziť aj v reálnych podmienkach.

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) však odporúča minimalizovanie kontaktu domácich miláčikov s cudzími ľuďmi. Odporúča, aby sa v prípade ochorenia alebo len podozrenia na infekciu koronavírusom, o domáce zvieratá staral iný člen domácnosti. Ak to nie je možné, mali by majitelia dodržiavať prísne opatrenia, ako umývanie rúk a nosenie rúška.