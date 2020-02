Morské oko a pralesy vo Vihorlate môžu prísť o najprísnejší stupeň ochrany. Ochranári spustili petíciu

Ministerstvo životného prostredia informovalo o zámere vzniku nových prírodných rezervácií na východnom Slovensku v oblasti Vihorlatských vrchov. Envirorezort návrh podmieňuje ochranou vzácnych biotopov a ich prirodzených obyvateľov, podľa ochranárov a aktivistov však bude výsledok presne opačný.

Na Slovensku by mali vzniknúť prírodné rezervácie Rydošová a Vihorlatský prales, informovala včera TASR. Vyplýva to má z materiálov, ktoré do skráteného medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

Prírodná rezervácia Rydošová sa podľa materiálu má nachádzať v okrese Snina v katastrálnom území Osadné. Celková výmera bude 88 hektárov. V okrese Humenné, Snina, Michalovce a Sobrance sa má rozprestierať prírodná rezervácia Vihorlatský prales. Jej výmera by mala byť 2160 hektárov. Prales je súčasťou lokality svetového dedičstva UNESCO.

Na návrh vlády už zareagovali aj aktivisti zo známeho lesoochranárskeho zoskupenia VLK. Podľa ich vyjadrenia, ktoré zverejnili aj na sociálnej sieti Facebook, sa envirorezort týmto krokom „rozhodol umožniť v prírodnej rezervácii Morské oko v pohorí Vihorlat výstavbu chát, hotelov, rúbať stromy a strieľať zver na spoločných poľovačkách“. Proti návrhu už vznikla aj petícia.

Voľby začali dnes.🐻Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sa rozhodlo umožniť v prírodnej rezervácii…

VLK upozorňuje, že v predloženom návrhu vláda odoberá Národnej prírodnej rezervácii Morské oko štatút územia s najvyšším stupňom ochrany. Tretie najväčšie jazero na Slovensku má najvyššiu ochranu od roku 1984. Na základe mapových výstupov, ktoré v návrhu predložilo MŽP VLK upozorňuje aj na to, že ochranu stratí aj územie zvyšku pralesa vo Vihorlatských vrchoch.

Lesoochranárske zoskupenie VLK v petícii, ktorú za pár hodín podpísali už 4-tisícky ľudí, žiada envirorezort o zachovanie najprísnejšieho stupňa ochrany v okolí Morského oka. Jazero aj jeho okolie, ktoré tvoria zvyšky karpatských bukových pralesov pritom patria medzi prírodné unikáty na území Slovenskej republiky.