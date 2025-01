Monika Hilmerová vyšla s pravdou von o negatívnej vlastnosti, s ktorou bojuje celý život. Trpí pre ňu aj jej manžel

Známa herečka, ktorá aktuálne hviezdi v úspešnom seriáli Dunaj, k vašim službám, pôsobí na prvý pohľad veľmi milo, priateľsky a krehko. Človek by povedal, že je stopercentná vo všetkom, na čo siahne. Bez pochybností je skvelou manželkou a ešte lepšou mamou, ktorá sa pred kamerami mení na profesionálku. Málokto by povedal, že sama zápasí so zlými vlastnosťami, ktoré jej strpčujú život.

Legendárna rádiová moderátorská dvojica Adela a Sajfa si pozvala do svojej tolkšou vo vysielaní FUN rádia Moniku Hilmerovú, ktorá sa otvorila a vyjadrila k rôznym témam. Okrem iného ukázala, aká vie byť k sebe úprimná a kritická. Uvedomuje si totiž, že aj ona, hoci pôsobí dokonalo, má negatívne vlastnosti, ktorých by sa najradšej zbavila, no nie je to jednoduché.

Toto jej spôsobuje vrásky

„Mali by sme prebrať jej negatívne vlastnosti, sú nejaké?“ navrhol Sajfa ďalšiu tému a nabádal Moniku, aby k tomu niečo povedala. „Ja neviem, čo sa hovorí?“ zareagovala herečka s úsmevom a naznačila tak, že ju zaujíma, čo sa o nej zvykne hovorievať. Do toho vstúpila Adela, ktorá priznala, že pôsobí veľmi krehko, milo a že je za každý žart. Napriek tomu ju povzbudila, aby zalovila v pamäti a priznala niečo, s čím celoživotne bojuje.

Monike hneď napadla jedna vlastnosť, na ktorú rozhodne nie je pyšná. „Jasné, takú vlastnosť mám. Samozrejme, každý má množstvo zlých vlastností, nemyslím si, že sa v tom niekto odlišuje,“ začala herečka a vzápätí pokračovala: „Som nerozhodná a neviem si s tým pomôcť. Som taká nerozhodná, že Jaro ma čakal 4 hodiny pred jedným obchodom, lebo som sa snažila vybrať si náramky. Je to príšerná vlastnosť, ja sama ňou trpím, nenávidím to, že som nerozhodná.“

Ako ďalej dodala, nie vždy to tak je. Záleží na tom, čo momentálne rieši. „Ale potom sú veci, pri ktorých to viem úplne jednoznačne, tam mnou nikto nezatrasie a hneď to viem. Avšak v takých nepodstatných veciach sa hneď nechám spochybniť,“ vyšla s pravdou von Monika.

