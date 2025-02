Módnym mýtom v roku 2025 odzvonilo. Ak sa stále riadite týmito pravidlami, rýchlo na ne zabudnite

Módne mýty nás často vedú k nesprávnym rozhodnutiam. Nie všetko, čo sa považuje za pravdivé, musí byť skutočne správne aj pre náš štýl. Poďme sa teda pozrieť na to, ako tieto mýty rozbiť a objaviť svoj vlastný, jedinečný štýl.

Andrea, osobná stylistka, ktorú nájdeme na Instagrame pod menom @andreastylediary, prezradila niektoré z najčastejších módnych mýtov a ukázala, že nie všetko, čo sa považuje za „must-have“ v módnom svete, je v skutočnosti nevyhnutné.

Mýtus č. 1: Čierna je najlepšia farba, lebo opticky zoštíhľuje a hodí sa ku všetkému

Čierna farba je určite klasika a mnohí ju považujú za všestrannú farbu, ktorá nikdy nevyjde z módy. Avšak, nie je to farba, ktorá by vyhovovala každému. Na niektorých ženách môže čierna pôsobiť tvrdo, a dokonca potlačiť prirodzené črty tváre či postavy. Našťastie existujú skvelé alternatívy. Tmavomodrá alebo zemité odtiene hnedej môžu priniesť jemnejší, no rovnako elegantný efekt. Tieto farby dokážu dodať hĺbku a zároveň pôsobia veľmi sofistikovane.

Mýtus č. 2: Potrebujete drahšie značky, aby ste vyzerali luxusne