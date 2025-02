Modelky Victoria’s Secret odhalili zákulisie šou. Po nalíčení ich nespoznali ani vlastné mamy

Keď sa povie Victoria’s Secret, väčšina ľudí si predstaví nádherné modelky, dokonalé telá, lesk a prestíž. No realita, ktorú modelky počas šou prežívajú, je úplne iná, než si bežný divák môže predstaviť. Bývalé modelky Victoria’s Secret Jasmine a Josephine odhalili, aká náročná je príprava na ikonické prehliadky.

Módny priemysel bude vždy vytvárať svoje vlastné štandardy krásy, no my ako spoločnosť by sme sa mali naučiť rozlišovať medzi realitou a starostlivo naaranžovaným obrazom. Príbehy modeliek, ktoré sa neboja hovoriť pravdu, nám pomáhajú vnímať svet módy realistickejšie a, čo je najdôležitejšie, milovať sa takí, akí sme. Ako uvádza magazín The Sun o podobnú skúsenosť sa podelili aj známe modelky Josephine Skriver a Jasmine Tookes.

Dlhé hodiny v kresle

Možno si myslíte, že modelky sú prirodzene krásne a bez akéhokoľvek zásahu vyzerajú ako z obálky magazínu. Pravdou je, že vytvorenie dokonalého looku pre módnu prehliadku si vyžaduje hodiny v rukách profesionálnych stylistov a vizážistov. To zahŕňa detailný make-up, dokonalú úpravu vlasov a v niektorých prípadoch aj nalepenie špeciálnych doplnkov, ktoré dodajú vlasom objem alebo zvýraznia ich textúru.

Tento fakt potvrdili spomínané modelky i pre podcast Real Pod. „Hovorila som si, že ani nevyzerám ako na svojich fotkách. Niekedy sa ma mama pýtala: Si to ty, ani som nevedela, že môžeš vyzerať takto. Aj keď sme neustále fotili spodnú bielizeň, nikdy som sa naozaj necítila nahá, pretože sme mali dve vrstvy telového make-upu a lesk, trblietky a olej,“ zaspomínala si Josephine na časy, keď pracovala pre značku Victoria’s Secret.

Skutočná krása verzus ilúzia