Modelka z OnlyFans predáva svoje nahé fotky, aby si zarobila na kúpu futbalového klubu. Okolie je z nej zhrozené

Daniella Chavez je bývalá modelka časopisu Playboy, ktorá si aktuálne zarába vystupovaním na platforme OnlyFans. Jej cieľom je zarobiť desiatky miliónov a kúpiť svoj obľúbený futbalový klub, s čím však nesúhlasí viacero ľudí vrátane vedenia a majiteľov klubu.

Na sociálnych sieťach sa dnes dá zarobiť prakticky na čokoľvek. Obzvlášť, ak pracujete ako príťažlivý tvorca obsahu na spoplatnenej platforme OnlyFans, kde sú užívatelia ochotní platiť nehorázne peniaze len za to, aby sa dosali k neprístupnému obsahu.

Hviezda z Playboya je dnes ikonou OnlyFans

Rovnakým spôsobom zarába aj niekdajšia čilská modelka Daniella Chavez. Tá v minulosti pôsobila v štruktúrach svetoznámeho magazínu Playboy, ktorý v niektorých vydaniach ovládla a dostala sa na titulnú fotku vo Venezuele, Mexiku aj v Španielsku.

Triste, Pero Gracias por todo 🙏 pic.twitter.com/gIMRDZPOaF — Daniella Chavez (@daniellachavezc) July 28, 2022

„Zarábanie peňazí za nahotu mi nevadí, som predsa bývalý zajačik od Playboya,“ cituje vyjadrenie Chavezovej portál Vice. Zatiaľ čo iní tvorcovia obsahu na OnlyFans si peniaze užívajú, respektíve šetria, Daniella sa rozhodla pre celkom iný krok. Dá sa povedať, že svoje telo predáva preto, aby si mohla kúpiť obľúbený futbalový klub.

Má tie najvyššie ambície

Celok s názvom O’Higgins pôsobí v čilskej najvyššej lige, pričom v prebiehajúcej sezóne sa 16-miestnej tabuľke drží na 8. priečke. V minulých rokoch sa však klubu až tak nedarilo a väčšinou končil v horšej polovici ligy. Aj preto chce výstredná modelka klub z mesta Racangua kúpiť.

Igual da pena como actúan los supuestos machos en este país, Abumohor me discrimina para comprar O’Higgins, lo pone en venta para todos, Pero menos a mi! Por la forma en que reuní el dinero! Son una vergüenza y que Rancagua sepa que no me quiere vender y que yo… pic.twitter.com/jR4mCXIXU9 — Daniella Chavez (@daniellachavezc) July 28, 2022

„Som z mesta Rancagua, som veľká fanúšička a klub O’Higgins je na tom zle už dlhšiu dobu,“ uviedla. „Verím, že s mojím manažérskym tímom dokážeme lepšie veci a vrátime do Rancaguy víťazný tím s ašpiráciami. Nechceme hrať len pre účasť, chcem tu víťazný tím, ktorý bude bojovať o všetko,“ povedala internetová osobnosť pre čilskú rozhlasovú stanicu ADN.

Daniella sa tak rozhodla vďaka svojmu biznisu nazbierať 20 miliónov eur a investovať ich do klubu, ktorý chce dostať na vrchol tamojšieho futbalu. Podľa Vice sa jej už za pár týždňov od štartu kampane podarilo zarobiť vyše 8 miliónov eur a zdá sa, že stanovený rozpočet bude mať na účte omnoho skôr, než sa čakalo.

Nikomu sa tento nápad nepáči

Na jednej strane sa tento plán zdá bezproblémový až výhodný. No pravdou je, že nikto z jej okolia sa s týmto cieľom nestotožňuje. Súčasní majitelia klubu sa v rozhovore vyjadrili nasledovne: „Neexistujú žiadne možnosti, kde by sme sa my, skupina vlastníkov, posadili a porozprávali sa s Daniellou Chavez o predaji klubu.“

V odpovedi na tento článok začala niekdajšia modelka nadávať vo videách na majiteľov, pričom jej „výlev“ sledovali milióny fanúšikov. K tomu ešte dodala, že celá rodina pred ňou zavrela dvere, pretože sa im nepáči, akým spôsobom si roky zarába peniaze, ktoré chce teraz vraziť do klubu.

Dokončí zbierku a začne sa rokovanie

Reakciu pridalo aj vedenie klubu O’Higgins, ktoré označilo správu za „chybnú“. Namiesto toho tím objasnil, že akékoľvek pokusy o kúpu musia byť prezentované „formálne“ a že nemôžu sa brať do úvahy ponuky vyjadrené prostredníctvom sociálnych sietí.

Zdalo sa, že ikona z OnlyFans prijala odpoveď tímu a na Twitteri uviedla, že bude pokračovať vo svojej online kampani. Uzavrela to oznamom, že keď dokončí zbierku, sadne si a porozpráva sa s vedením o ponuke na kúpu klubu.