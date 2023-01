Mladý medveď uhryzol bežca v Kanianke: Mužovi sa šelmu podarilo odplašiť a ujsť

Mladý medveď v utorok (24. 1.) popoludní napadol 29-ročného bežca nad Kanianskymi lazmi (okres Prievidza). Mužovi sa šelmu podarilo odplašiť a ujsť do bezpečia. Ranu po uhryznutí bežcovi ošetrili v bojnickej nemocnici. Informovala o tom v stredu trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti. Verejnosť vyzvala na opatrnosť.

K útoku medveďa podľa oznámenia muža došlo na lesnej ceste približne šesť kilometrov od nového cintorína. „Išlo o mláďa približne do 100 kilogramov. Po tom, ako muža medveď napadol a mužovi sa podarilo ujsť do bezpečia, zavolal svojej mame a následne sa presunul do bojnickej nemocnice, kde mu ranu ošetrili,“ uviedli policajti.

Muž polícii uviedol približnú polohu, kde sa medveď nachádzal, a to podľa údajov z mobilného telefónu. „Našťastie zranenia, ktoré po útoku najväčšej šelmy utrpel, neboli život ohrozujúce a bol prepustený do domáceho liečenia,“ skonštatovala polícia.

O útoku medveďa policajti informovali obec Kanianka a aj Zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorému je polícia v prípade potreby ochotná poskytnúť súčinnosť.

Policajti v tejto súvislosti vyzývajú obyvateľov i návštevníkov Kanianky a jej okolia na mimoriadnu ostražitosť. „V súvislosti s výskytom medveďa odporúčame sa vyhnúť pohybu v okolitom lese. V prípade potreby okamžite kontaktuje tiesňovú linku na čísle 158,“ zdôraznila polícia.