Mladí Slováci prehrali posledný zápas skupiny proti Švédsku o 4 góly

Mladí slovenskí hokejisti odohrali 4 zápasy základnej skupiny. Po jednej výhre a dvoch prehrách sme mali istotu postupu zo štvrtej pozície. Ani po prípadnej výhre nad našim dnešným súperom sme si už nemohli vylepšiť pozíciu v tabuľke no mohli sme si zlepšiť náladu po dvoch vysokých prehrách nad Fínskom a Švajčiarskom. Prvé dve tretiny však prehrali 0:5 a lepší výkon podali až v tretej tretine, ktorú mladí Slováci vyhrali 2:1.

1. tretina

Úvod zápasu sme odohrali oveľa lepšie, ako v posledných dvoch zápasoch. Podarilo sa nám vyvarovať chybám a boli sme disciplovaní čo sa týka faulov. V prvých štyroch minútach sa nám síce nepodarilo vypracovať si šancu, no do žiadnej príležitosti sme nepustili ani nášho súpera. Švédi však boli podľa očakávaní aktívnejší, ako Slováci a dlhšiu dobu sme sa museli brániť v našom obrannom pásme, v ktorom nás zatlačili. Po siedmych minútach sme sa však museli brániť, nie kvôli nášmu faulu, ale zlému striedaniu, keď sme sa na ľade ocitli v jednom momente šiesti. Švédi ju napriek tlaku nedokázali využiť no krátko po tom, čo sa náš hráč vrátil z trestnej lavice, sme po strele Holtza inkasovali gól.

Iba pár sekúnd po inkasovanom góle musel Samuel Hlavaj vyťahovať puk zo siete opäť. Po dobrej práci v roku ihriska dostal ideálnu nahrávku pred bránku Eriksson a ten už nemal problém prekonať nášho brankára. Po deviatich minútach sme tak prehrávali dvojgólovým rozdielom. Presilovú hru sme si mali možnosť zahrať aj my, vďaka nedovolenému bráneniu Nassena. Švédi boli v našej presilovej hre nesmierne aktívni a boli to práve oni, ktorí si vypracovali najväčšiu šancu. V samostatnom nájazde na Samuela Hlavaja však Eriksson neuspel.

Fagemo v 11. minúte fauloval nášho brankára, a my sme mali ďalšiu možnosť znížiť stav stretnutia v početnej výhode. Ako v predchádzajúcej presilovke si ale najväčšiu príležitosť vypracovali Švédi, keď sme znovu stratili puk v rohu klziska. Spomedzi kruhov sa presadil Broberg. Do konca tretiny ostávalo ešte 6 minút a k prvým strelám sa dostal aj slovenský tým, ani jedna z nich neskončila za bránkovou čiarou Alnefelta. Stav sa do konca tretiny nezmenil a Slováci prehrali prvú tretinu 0:3.

2. tretina

Prvé sekundy druhej tretiny sme síce strávili v útočnom pásme, no švédskeho brankára sme neohrozili ani jednou strelou. Po našom zlom striedaní v 23. minúte sa do úniku dostal Oberg a presnou strelou k vzdialenejšej tyčke strelil gól. Náš tréner Róbert Petrovický si ale zobral challenge, a gól kvôli postaveniu mimo hry neplatil. Štvrtý gól však Švédi aj tak strelili, v 26. minúte sa ho podarilo dostať do bránky po krásnej prihrávke od Ginninga, Beckovi.

Švédi pokračovali v útočnej hre a my sme sa nevyhli ďalšiemu faulu, za podrazenie si šiel v 29. minúte sadnúť na trestnú lavicu Kňažko. Túto presilovú hru Švédov sme ale ubránili. Následne prišli aj prvé strely našich hráčov, no po 30. minútach to bolo len 5 pokusov, ktoré sme na brankára Švédska vyslali, a to bolo žalostne málo. Druhú presilovú hru v druhej tretine si v 35. minúte opäť zahrali Švédi. V útočnom pásme fauloval Ďurina. Tú využil Holtz po strele spoza kruhov. Do konca druhej tretiny sa už nič vážne nestalo a stav stretnutia bol po 40. minútach 5:0 pre Švédsko.

3. tretina

Na začiatku tretiny sme mali možnosť presilovej hry, no prvú šancu si znovu vypracovali Švédi, trafili však iba žrď Halajovej bránky. Ani v tejto presilovej hre sa nám nepodarilo ohroziť švédskeho brankára a preto sa stav stretnutie nemenil. V 45. minúte sme si mali možnosť zahrať presilovú hru po faule Hoglandera. Bola to zatiaľ naša najlepšia presilová hra a podarilo sa nám streliť v nej aj gól. Po strele Okuliara prepadol puk cez švédskeho brankára až za bránkovú čiaru. Gól ešte overovali aj videorozhodcovia, no narozdiel od Švédov, nám ho uznali. Nakoniec bol pripísaný Kováčikovi, od ktorého sa Okuliarova strela odrazila do bránky.

Následne švédska hra pripomínala exibíciu, keď sa za bránkou zahral s pukom jeden zo Švédov, a poslal nahrávku ponad bránku do nášho bránkoviska. Tlak Švédov ale pokračoval a po skrumáži pred našou bránkou si išiel odpykať dvojminútový trest Oliver Turan za nebezpečnú hru s vysokou hokejkou. Oslabenie sme prežili no pár sekúnd po jej skončení sme pykali po seknutí od Faška-Rudáša opäť. Po 29. sekundách sme sa oslabili znovu a znovu po seknutí, tentokrát faul Minárika. Oslabenie o dvoch hráčov sme prežili a prežili sme aj následné oslabenie o jedného hráča. Dve minúty pred koncom unikol Džugan a krásnou strelou do horného roku švédskej bránky znížil na 2:5.

Po góle sa strhla roztržka a rozhodca vylúčil aj Slováka, aj Švéda, do konca zápasu sa tak hralo štyria na štyroch. Záver zápasu nám naozaj vyšiel a dokázali sme byť Švédom vyrovnaným tímom. Za hákovanie bol ešte 40 sekúnd pred koncom vylúčený Čajkovič a Švédi si zahrali presilovku štyroch na troch, ktorú sa im podarilo využiť. Gól si pripísal Fagemo. Slovensko tak prehralo so Švédskom 2:6.