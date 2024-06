Ministerstvo ich z ničoho nič zrušilo: Populárne letecké dni SIAF tento rok nebudú, takýto je dôvod

Letecké dni SIAF podľa slov ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) nebudú. Potvrdil to pre portál topky.sk s tým, že otázne je aj to, či vôbec toto podujatie bude pokračovať. Pre tento rok sa s podujatím neráta, pretože dátum leteckých dní koliduje s dátumom 80. výročia Slovenského národného povstania.

Toto rozhodnutie podľa jeho slov padlo už v januári. „Piatkové, sobotné a nedeľné letecké dni by nedávali žiaden zmysel. Všetku techniku, všetky ukážky ako aj náklady, ktoré sú s tým spojené, chceme venovať práve Banskej Bystrici,“ uviedol pre topky.sk s tým, že mu aj vzdušné sily potvrdili, že nie je možné zorganizovať obe akcie, pretože by to nebolo dobré ani z pohľadu nákladov a ani logistiky. Ako portál uviedol, organizátor potvrdil zrušenie SIAF-u dnes popoludní.

Platná zmluva

Hoci Kaliňák tvrdí, že rozhodnutie bolo jasné ešte v januári, riaditeľ Medzinárodných leteckých dní SIAF Hubert Štoksa pre RTVS pred tromi dňami povedal, že o ničom nevie a ich zmluva je vraj platná do roku 2026. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky uviedlo ako oficiálny dôvod rušenia leteckých dní vysokú nákladovosť a požiadavky na logistiku, ktoré sú vraj technicky nerealizovateľné.

Termín totiž koliduje s centrálnymi oslami 80. výročia Slovenského národného povstania. „Rezort obrany informoval vedenie SIAF-u o rozhodnutí neparticipovať na organizácii leteckých dní v januári tohto roku. Medzi oboma stranami nedošlo k uzatvoreniu vykonávacej zmluvy,“ tvrdí ministerstvo.

„Slovenská letecká agentúra, ako hlavný organizátor Medzinárodných leteckých dní SIAF, dostala dňa 28. mája 2024 cestou veliteľa Vzdušných síl OS SR informáciu z kancelárie ministra obrany SR, že tohtoročné Medzinárodné letecké dni SIAF 2024 sa rušia. Vzdušné sily OS SR následne zaslali všetkým potvrdeným účastníkom list o zrušení tohto ročníka,“ znie oficiálne stanovisko Slovenskej leteckej agentúry.