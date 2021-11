Ministerka Kolíková je za povinné očkovanie, 500-eurový bonus pre dôchodcov je podľa nej priveľký

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková si vie predstaviť debatu o povinnom plošnom očkovaní proti ochoreniu COVID-19 pre osoby nad 12 rokov. Prípadné zavedenie celoplošného očkovania by podľa nej bolo dobré upraviť samostatným zákonom. Uviedla to na pondelkovej tlačovej konferencii.

“Ja osobne sa prihováram za povinné očkovanie. Myslím si, že postupne nastal čas. Je úplne legitímne sa rozprávať nielen o skupinách profesií, ktoré sú dôležité pre chod štátu,” povedala Kolíková. V prípade zavedenie plošného očkovania hovorí tiež o potrebe jednoduchého a zrozumiteľného odškodňovacieho procesu.

Pri zavedení povinného očkovania pre určitú vekovú skupinu by bolo podľa Kolíkovej nutné dôsledne zvážiť vekovú hranicu. Myslí si, že plošné očkovanie pre osoby nad 12 rokov by bolo v niečom právne jednoduchšie. Dodala, že ide o jej osobný názor a v strane SaS ešte o tejto otázke prebieha diskusia.

Bonus pre dôchodcov je prehodnotený

Kolíková je k návrhu Igora Matoviča o 500-eurovom očkovacom bonuse pre dôchodcov, ktorý by mal byť udeľovaný v poukážkach, kritická. To, či bude strana SaS spomínaný návrh na koaličnej rade vetovať, však už neprezradila.

„Osobne si myslím, že táto čiastka je prehodnotená,“ prezradila v spojitosti so spomínaným návrhom. SaS sa bráni tým, že zatiaľ neexistuje výskum o tom, či by to ľudí skutočne motivovalo k očkovaniu. Ide preto podľa nej o veľkú sumu. Kolíková taktiež nesúhlasí s Matovičom ktorý tvrdí, že návrh nemožno vetovať, pretože ide o ochranu života.

Novela infozákona

Povinné zverejňovanie príloh a dodatkov k zmluvám, zverejňovanie štúdií analytických materiálov vyhotovených za verejné zdroje, či rozšírenie povinností vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám aj na štátne firmy, navrhuje Ministerstvo spravodlivosti SR v novele zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Legislatíva je v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK).

“Tematicky návrh zákona rieši na jednej strane požiadavky, ktoré nám vyplývajú z programového vyhlásenia vlády, a v druhej časti sa venuje transpozícii európskej smernice,” uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková na pondelkovej tlačovej konferencii. Predložená legislatíva je podľa nej ďalším krokom k zvýšeniu transparentnosti verejnej správy.

Novinkou v zákone má byť napríklad vypustenie výnimky zo zverejňovania zmlúv Národnou diaľničnou spoločnosťou. Zverejňovať by sa mali aj informácie o osobách, ktoré sa uchádzajú o verejnú funkciu, aj o úspešných kandidátoch.