Minister Lengvarský nevidí v zmene interrupčných zákonov zmysel. Záborskú jeho názor určite nepoteší

Jedna z najviac diskutovaných tém súčasnosti je zmena interrupčných zákonov, za ktorou stojí najmä poslankyňa Anna Záborská. K problematike sa vyjadril aj minister Vladimír Lengvarský, ktorý nevidí v zmene týchto zákonov výrazný zmysel.

Minister zdravotníctva, Vladimír Lengvarský, nevidí v zmene interrupčných zákonov výraznejší zmysel. Zmena týchto zákonov sa v tejto dobe rieši najmä kvôli návrhom poslankyne Anny Záborskej, pričom jej vízia sa v spoločnosti stretáva s veľkou kritikou. Vzhľadom k posledným udalostiam sa dokonca v pondelok 18.októbra konali na Slovensku aj v Česku protestné pochody proti Záborskej politike. Lengvarský v relácii Na Hrane, ktorú vysiela televízia JOJ, vyjadril aj svoj postoj k interrupčným zákonom.

Šéf rezortu zdravotníctva tvrdí, že terajšie znenie týchto zákonov je akceptovateľné a vyhovujúce. Ak by teda aj malo prísť k zmenám, nebude to podľa formátu, ktorý navrhuje Anna Záborská. Tá chce predĺžiť lehotu medzi tým, ako žena požiada o interrupciu, a samotným zákrokom zo 48 na 96 hodín. Podľa Lengvarského sa lehota upraví a bude to kratšie ako 96 hodín. Môže to byť 72 aj 48 hodín, ale nechá to na poslancov, uvádza Denník N.