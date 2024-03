Mimoriadnu situáciu vyhlásili kvôli medveďom v ďalších okresoch. Pozrite sa, či je medzi nimi aj ten váš

Na území desiatich okresov z 13 v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) vyhlásia od polnoci zo štvrtka na piatok (22. 3.) mimoriadnu situáciu pre výskyt synantropných medveďov. Ide o okresy Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen a Poltár. Pre TASR to potvrdil prednosta OÚ v Banskej Bystrici Juraj Džmura.

Spomínané okresy sa tak pridali k okresom Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Poprad, Kežmarok, Žilina, Martin a Turčianske Teplice. Stane sa tak po štvrtkovom zasadnutí krízových štábov na jednotlivých okresných úradoch (OÚ).

Problém prekračuje hranice okresov

Ako Džmura vysvetlil, s prednostami z dotknutých okresov v BBSK, ktoré sa uvádzajú v uznesení vlády ako rizikové, sa dohodli, že počas štvrtka zasadnú jednotlivé krízové štáby a individuálne posúdia za svoje okresy, aká je u nich situácia. Pribudol aj okres Poltár, ktorý sa v uznesení nespomína. Mimoriadnu situáciu vyhlási OÚ v sídle kraja, a teda banskobystrický. Prednosta zdôraznil, že problém s výskytom synantropných medveďov prekračuje hranice okresov.

Krízový štáb na OÚ v Banskej Bystrici zasadal o 8.00 h a zúčastnili sa na ňom riaditelia krajského a okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Banskej Bystrici, dvaja členovia Zásahového tímu pre medveďa hnedého Podpoľanie, ako aj pracovníci OÚ z odborov krízového riadenia či životného prostredia. Členovia zásahového tímu potvrdili výskyt synantropných jedincov.

Cieľom vyhlásenia mimoriadnych situácií je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) ochrana ľudí žijúcich v mestách. „Umožní nám to aj v rámci PZ, aj zásahových tímov lepšie reagovať na zvýšený výskyt medveďa. Zásahové tímy budú posilnené, a tak chceme jasne ľuďom garantovať to, že štát je tu na to, aby ich chránil,“ povedal po stredajšom (20. 3.) zasadnutí vlády šéf rezortu vnútra.