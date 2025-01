Miliardári bohatli rýchlejšie ako predtým: Pozrite sa, koľko peňazí im pribudlo na účtoch za rok 2024

Bohatí bohatnú viac než kedykoľvek predtým a bežní ľudia bojujú s výdavkami, ktoré sa zvyšujú čoraz viac. Neraz je to ako boj s veternými mlynmi. Pozrite sa, koľko si miliardári pripísali na konto za minulý rok.

Megaboháči pribúdajú rýchlejšie

Ako informuje The Guardian, podľa správy organizácie Oxfam vzrástol majetok svetových miliardárov v minulom roku o 2 bilióny dolárov, čo je trikrát rýchlejšie ako v roku 2023 a predstavuje nárast o 5,7 miliardy dolárov denne. Ešte nedávno prognózy hovorili, že v nasledujúcich desiatich rokoch pribudne na svete jeden bilionár. Teraz sa však prognózy menia a je možné, že do 10 rokov ich bude až 5.

Správa s názvom „Takers Not Makers“ vychádza v čase, keď mnohí svetoví politickí lídri, riaditelia korporátov a superbohatí ľudia cestujú do švajčiarskeho lyžiarskeho strediska Davos na výročné zasadnutie Svetového ekonomického fóra. Správa tiež zhodou okolností vychádza v čase inaugurácie Donalda Trumpa. Niekoľkí miliardári, vrátane Elona Muska, sa majú stať jeho blízkymi poradcami. Tí najbohatší občania USA by tiež mali dostať výrazné daňové úľavy.

Na druhej strane škály sa od roku 1990 takmer nezmenil počet ľudí žijúcich pod hranicou chudoby (6,85 dolára na deň). Žije pod ňou 44 % celosvetovej populácie. Každá desiata žena žije v extrémnej chudobe. Tá sa dotýka o 24,3 milióna viac žien ako mužov. Oxfam varuje, že pokrok týkajúci sa redukcie chudoby sa zastavil, a to napriek tomu, že extrém chudoby by bolo možné odstrániť trikrát rýchlejšie, ak by sa eliminovala nerovnosť.

Peniaze si vzali, nie zarobili

Počet miliardárov na celom svete vlani vzrástol o 204 na celkový počet 2 769. Ich bohatstvo za posledných 12 mesiacov narástlo z 13 na 15 biliónov dolárov, čo je druhý najväčší ročný nárast od začiatku vedenia záznamov. Majetok desiatich najbohatších ľudí na svete narástol v priemere o takmer 100 miliónov dolárov denne. Aj keby zo dňa na deň prišli o 99 % svojho majetku, stále by sa udržali na zozname miliardárov.

Nikoho neprekvapí, že do spomínanej kategórie ľudí patrí napríklad Jeff Bezos, Mark Zuckerberg či Larry Ellison. Správa hovorí, že väčšinu majetku si najbohatší ľudia vzali, a nie zarobili. Až 60 % bohatstva pochádza z dedičstva, z vlastníctva monopolu, alebo z korupcie. Oxfam vyzýva k väčšej vyrovnanosti a myslí si, že férovosť by sa mala stať pevnou súčasťou ekonomiky. Globálny ekonomický systém je narušený, pokazený a neplní svoj účel. Umožňuje pribúdanie megaboháčov napriek tomu, že takmer polovica ľudstva žije v chudobe. Jedným z riešení by bolo, ak by superboháči platili dane prispôsobené hodnote svojho majetku.