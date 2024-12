Miley Cyrus zverejnila emotívny odkaz. Tieto slová povzbudia každého, kto má za sebou náročné obdobie

Známa speváčka sa na Instagrame podelila o svoje posolstvo, ktoré si zrejme mnohí vezmú k srdcu. Donútilo ju k tomu turbulentné obdobie, ktorým si prešla a hoci sa nezvykne vyjadrovať k svojim osobným trápeniam a problémom, na sociálnej sieti zverejnila vyhlásenie, že „začína odznova“.

Ak máte za sebou rok plný negatívnych momentov, ktoré vám dali zabrať, zrejme si budete chcieť prečítať odkaz od obľúbenej speváčky Miley Cyrus, zverejnený na Instagrame. Ako priznala v príspevku na sociálnej sieti, posledných 12 mesiacov bolo pre ňu „horkosladkých“.

Po úspechu vytriezvenie

Zo začiatku nič nenasvedčovalo tomu, že by to mal byť zlý rok. Získala dve ceny Grammy – za najlepší popový sólový výkon a za nahrávku roka „Flowers“, ktorá zožala veľký úspech, ako píše portál Tyla. Skladba bola údajne inšpirovaná jej rozvodom s bývalým manželom a kolegom z The Last Song Liamom Hemsworthom. Následne sa stala najmladšou osobou, ktorá kedy získala cenu Disney Legend Award.

Bohužiaľ, bývalá hviezda Hannah Montana sa začiatkom tohto roka zaplietla do právneho sporu s Brunom Marsom o jej hit, ktorý získal cenu Grammy. Speváčka sa aj po náročnom roku pozerá do budúcnosti, v ktorej čaká svetlé momenty. Ako uviedla v príspevku, nová éra je za rohom.

„Šťastné sviatky a nový rok! Je to horkosladké lúčenie sa s rokom, ktorý bol pre mňa dobrý, ale teším sa, že začnem odznova. Toto je jedna z mojich obľúbených častí nielen tvorivého procesu, ale aj spôsobu, akým ma to život učí,“ napísala Miley na Instagram.

Myslí pozitívne

Bývalá hviezda Disney Channel dodala, že hoci nechať minulosť odísť môže byť zdrvujúce, povzbudzuje ostatných, aby sa na budúce výzvy pozerali pozitívne. „Dám všetko do každej veci, do ktorej sa pustím,“ pokračovala Miley. „Dám do toho všetko, čo mám. Všetko, aby som to dotiahla do konca, aby sa to posunulo ďalej a ja som mohla začať odznova. Niekedy to môže byť srdcervúci proces, ale vždy som vedela, že rozbité kúsky sa dajú opäť dokopy a vytvoria niečo krásne.“

Svoje úprimné vyhlásenie zakončila príhovorom pre svojich verných fanúšikov, pričom napísala: „Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na tom, aby bol tento rok taký výnimočný. S pozdravom, Miley.“