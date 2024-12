Mikulášska nádielka bude štedrá: Napadne aj pol metra snehu, očakávajte kalamitu i mrznúci dážď

Spomínaná mikulášska snehová nádielka už čoskoro dorazí. Na naše územie sa počas dnešného dňa dovalia dve vlny zrážok. Tá prvá už čo nevidieť zasiahne nížiny západného Slovenska.

Ako píše iMeteo, za dverami máme okludujúci front, ktorý k nám prinesie vlnu sneženia. Tá sa najskôr vyskytne aj v tých najnižších polohách západu krajiny.

Sneženie dorazí vo veľkom

Zasiahne aj tie oblasti, v ktorých počas tejto sezóny nespadla ešte ani jedna snehová vločka. Sneh bude postupne padať aj na iných miestach a môže vytvoriť aj snehovú pokrývku.

Snežiť by malo začať okolo 9:00 v oblasti Záhoria a v okolí Bratislavy. Do 12:00 by mali snehové zrážky prejsť aj nad väčšinu západného a severozápadného Slovenska.

Teploty sa budú pohybovať medzi -2 až +3 °C, na horách vo výške 1 500 metrov najvyššia denná teplota dosiahne -5 °C. Aj keď má byť sneženie, ktoré nás čaká, výdatné, postupne vytvorí pokrývku a skryje chodníky aj cesty, popoludní, keď sa začne otepľovať, začne sneh z niektorých miest miznúť.

Európu zasype

Na Slovensko síce dorazia dve vlny sneženia, avšak to, čo čaká okolité krajiny, je oveľa horšie a nebezpečnejšie. Ako predpovedá iMeteo, do strednej Európy mieri mimoriadne nepokojné počasie. To bude počas víkendu naberať na intenzite. Príde nielen bohatá snehová nádielka, pripraviť sa treba aj na silný vietor a mrznúci dážď.

Počas druhého adventného víkendu sa teda predpovede javia alarmujúco. V Nemecku má napadnúť až pol metra snehu. Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia vydalo v Nemecku výstrahu pred snežením.

S problémami musia počítať aj v Česku a Rakúsku. Nielen pre sneh, ale aj pre silný vietor a mrznúce zrážky, ktoré budú predstavovať extrémne nebezpečenstvo najmä na cestách.