Mikuláš Dzurinda sa zrejme vracia na politickú scénu. Rokuje s ním aj predseda strany SPOLU

Predseda strany SPOLU – občianska demokracia Miroslav Kollár rokuje o kreovaní demokratickej alternatívy pre voličov pred najbližšími voľbami s viacerými politikmi. Ako povedal pre agentúru SITA, „stretávame sa s Mikulášom Dzurindom, ktorý ohlasoval, že chystá vlastný politický projekt. Hľadáme formálnu cestu, ako sa dopracovať k spolupráci tak, aby sme stihli možný termín predčasných parlamentných volieb.“

Primárnym cieľom je, aby v najbližších voľbách neprepadol ani jeden hlas demokratického voliča. „Rozprávame sa v súčasnosti so všetkými, ktorí majú túto ambíciu – od šeligovcov, budajovcov, bol som aj s Luciou Ďuriš Nicholsonovou, aj s troma našimi kolegami z komunálnych volieb,“ povedal Kollár.

Rokujú aj s KDH

Akú formu bude mať nakoniec táto spolupráca, ukážu podľa jeho slov už najbližšie týždne, maximálne mesiac – dva. „Mne by sa veľmi páčilo, keby sa podarilo vytvoriť jednorazové spojenie pre voľby, ktoré by sa ukázalo byť také úspešné, že následne by na základe tohto pôdorysu mohla fungovať jedna silná stredopravá strana, ukotvená aj v regiónoch, ktorá tu bude niekoľko volebných období,“ dodal Kollár.

Záujem má aj o rokovania s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH). Je to aj preto, že spolupráca vzniká na pôdoryse strán, ktoré sú členskými stranami Európskej ľudovej strany. „Je tam SPOLU – občianska demokracia, aj KDH, aj Mikuláš Dzurinda, ktorý je tam prezidentom Martensovho centra,“ priblížil Kollár. Ako ďalej doplnil, váži si každého demokratického politika, ktorý to ešte nevzdal.

Kollár zároveň poukazuje na to, že zabrániť návratu Roberta Fica je len prvý krok, nie cieľ. Cieľom je vytrhnúť Slovensko z rúk populistov a diletantov a vrátiť do správy vecí verejných víziu, kompetentnosť, predvídateľnosť a spoľahlivosť. Na demokratickej a nepopulistickej alternatíve pracujú už teraz, aby boli pripravení, ak by bolo potrebné predložiť volebnú kandidátku už začiatkom jari.