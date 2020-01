Microsoft oznamuje, že do roku 2030 bude uhlíkovo negatívny

Do roku 2030 bude Microsoft uhlíkovo negatívny a do roku 2050 plánuje odstrániť zo životného prostredia všetok uhlík, ktorý spoločnosť vyprodukovala či už priamo alebo prostredníctvom spotreby elektrickej energie od roku 1975, kedy vznikla.

„Celý svet sa bude musieť dopracovať k nulovému výsledku, ale tí z nás, ktorí si môžu dovoliť postupovať ešte rýchlejšie a dôjsť ďalej, by to mali podstúpiť. Preto ohlasujeme ambiciózny cieľ a nový plán zníženia a konečného odstránenia uhlíkovej stopy spoločnosti Microsoft,“ hovorí jej prezident Brad Smith.

„Do roku 2030 bude Microsoft uhlíkovo negatívny a do roku 2050 odstráni zo životného prostredia všetok uhlík, ktorý spoločnosť vyprodukovala priamo alebo prostredníctvom spotreby elektrickej energie od svojho založenia v roku 1975.“

Spoločnosť prezentovala plán zásadného zníženia uhlíkových emisií o viac než polovicu do roku 2030 v súvislosti s priamymi emisiami aj s celou dodávateľskou sieťou a reťazcom. To znamená zníženie vlastných emisií a emisií týkajúcich sa energie, ktorú využívame, na nulu do polovice tohto desaťročia.

Spoločnosť tiež oznámila novú iniciatívu na využitie technológie Microsoft na pomoc dodávateľom a zákazníkom na celom svete znížiť ich vlastné uhlíkové stopy a založenie klimatického inovačného fondu vo výške 1 miliardy USD na urýchlenie celosvetového pokroku v znižovaní produkcie uhlíka a vývoja technológií jeho zachytávania a odstraňovania. Od začiatku budúceho roku bude téma znižovania emisií uhlíka aj jedným z aspektov procesu obstarávania v rámci dodávateľskej siete.

Nová výročná Správa o trvalej udržateľnosti bude obsahovať podrobnosti ohľadne uhlíkového vplyvu spoločnosti Microsoft a jej cesty k znižovaniu emisií. Microsoft tiež využije svoje meno a reputáciu na podporu verejných politík, ktoré budú urýchlene znižovať emisiu uhlíka a zabezpečovať jeho odstránenie.