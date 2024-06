Mia Khalifa odhalila, koľko peňazí dostala za svoje šteklivé filmy pre dospelých: Z tej nízkej sumy budete v šoku

Keď sa povie meno Mia Khalifa, mnohým sa v hlavách okamžite vynorí jej spojitosť s pornopriemyslom. Realita je však taká, že v biznise s filmami pre dospelých pobudla len tri mesiace. No za ten čas sa stala hviezdou takých rozmerov, že sa to s ňou tiahne aj niekoľko rokov po ukončení kariéry. Na toto obdobie však nie je hrdá, práve naopak a snaží sa od toho iné dievčatá odrádzať. A ak by ste si náhodou mysleli, že za svoju prácu dostala poriadny balík, opak je pravdou.

Ako vysvetľuje portál UNILAD, Mia Khalifa sa venovala nakrúcaniu porna len tri mesiace, počas ktorých vzniklo asi 11 alebo 12 takýchto „diel“. No kvantita nie je všetko a Mia sa s nimi spája aj po približne desiatich rokoch od ich vzniku.

Netopila sa v peniazoch

Porno Mii Khalify videlo obrovské množstvo ľudí, no finančná odmena, ktorá sa k nej dostala, nebola taká vysoká, ako by niekto predpokladal.

Mia sa zdôverila, že dostala „len“ 12-tisíc dolárov (dnes by to bolo okolo 11-tisíc eur), čo predstavuje približne tisícku za jedno nakrúcanie.

Na toto svoje obdobie nespomína s nadšením. Ešte v roku 2020 opísala, že išlo o najtoxickejšie a najnecharakternejšie tri mesiace jej života.

Prehovorila o tejto temnej minulosti

Rodáčka z libanonského Bejrútu sa preslávila ako pornoherečka, no táto časť jej života je už minulosťou. Paradoxne, Khalifa strávila v pornopriemysle len pár mesiacov, no aj za ten krátky čas sa z nej stala hviezda svetových rozmerov.

V čase natáčania porna mala 22 rokov, pričom dnes modelka a influencerka tvrdí, že vstup do toho sveta bol jednou veľkou chybou, ktorú by už nikdy neopakovala. Pôsobenie v pornografickom priemysle teraz Khalifa „hodila“ na svojho bývalého manžela, s ktorým mala žiť vo veľkom toxickom a vyčerpávajúcom vzťahu.

Dodala, že to bol práve jej manžel, ktorý ju v tom čase nútil k natáčaniu porna. Vojak, ktorý pôsobil v americkej armáde, mal tlačiť na mladú ženu, aby sa nehanbila a oddala sa pornopriemyslu, aj keď s tým nemala byť stotožnená.

