Neočkovaní si kúpia len lieky a potraviny. Premiér Heger predstavil tvrdé opatrenia, platiť budú 3 týždne

Od pondelka 22. novembra bude na Slovensku v čiernej farbe 54 okresov. V druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, bude 19 okresov. Červených okresov bude už len šesť. Vláda SR na svojom utorkovom rokovaní schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.

Premiér Eduard Heger na tlačovej konferencii zdôraznil, že najbližšie tri týždne potrebujeme výrazne sprísniť opatrenia. “Najbližšie 3 týždne potrebujeme výrazne sprísniť, aby sme upokojili situáciu v nemocniciach. Stav v nemocniciach je kritický a my všetci si prajeme pekné Vianoce. Nie bez Covidu, ale stabilne a podľa pravidiel covid automatu,” načal premiér Heger.

Eduard Heger upozornil na zmeny, ktoré sa týkajú napríklad o kontrolu režimu na pracoviskách. Hromadné podujatia budú len pre zaočkované osoby, nákupné centrá a neesenciálne obchody budú otvorené len pre očkovaných a prekonaných. Športové súťaže navrhujú odborníci v režime očkovaní a po prekonaní ochorenia a v OTP režime len pre profesionálnych športovcov.

“Wellness centrá a akvaparky len v režime očkovaní a po prekonaní ochorenia a ubytovacie zariadenia, okrem čiernych okresov, iba v režime očkovaní a po prekonaní ochorenia. V čiernych okresoch neumožníme ani očkovaným a ani po prekonaní,” povedal predseda vlády s tým, že so všetkými návrhmi súhlasí. Zapracovať sa majú do COVID automatu. Vo štvrtok (18. 11.) má podľa premiéra opatrenia schváliť vláda. Tieto opatrenia by mali platiť tri týždne.

V prvom stupni ohrozenia – červené okresy – budú Bratislava I – V a okres Dunajská Streda.

V druhom stupni ohrozenia, ktorý zodpovedá bordovej farbe, budú okresy Dolný Kubín, Galanta, Komárno, Malacky, Myjava, Námestovo, Nitra, Pezinok, Prešov, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senec, Skalica, Šaľa, Trenčín, Trnava, Žilina a okres Zlaté Moravce.

Medzi čierne okresy, ktoré zodpovedajú tretiemu stupňu ohrozenia, sú zaradené okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Ilava, Kežmarok, Košice I – IV, Košice-okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Senica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom a okres Zvolen.

Kvôli Covidu smerujeme k humanitárnej kríze

Slovensko smeruje pre aktuálnu situáciu okolo nového koronavírusu k humanitárnej kríze. Epidemiologická situácia je mimoriadne vážna. V utorok to po rokovaní vlády povedala členka konzília odborníkov Alena Košťálová s tým, že ak sa situácia “nezabrzdí”, môže dôjsť k tomu, že pacientov s ochorením COVID-19 nebudú môcť do nemocníc prijať. Odborníci vyzývajú ľudí, aby sa proti tomuto ochoreniu dali zaočkovať.